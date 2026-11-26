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- पुराने मकबरानुमा निर्माण को छोड़कर काम करने के दिए थे निर्देशसंवाद न्यूज एजेंसीसरधना। अंसारनगर मोहल्ले में विवादित भूमि पर निर्माण को लेकर बृहस्पतिवार को फिर दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए। आरोप है कि प्रशासन की निर्धारित शर्तों के बावजूद एक पक्ष ने पूरे भूखंड पर घेराबंदी कराने का प्रयास किया। विरोध और विवाद की सूचना पर पहुंची पुलिस ने निर्माण कार्य रुकवा दिया, जिससे भूमि को लेकर तनाव बना हुआ है।यह भूमि लंबे समय से विवादों में घिरी है। मुस्लिम पक्ष इसे कब्रिस्तान बताता है, जबकि भूखंड पर एक प्राचीन मकबरानुमा संरचना भी मौजूद है। पहले भी कई बार दोनों पक्षों के बीच इसे लेकर विवाद हो चुका है। दो दिन पहले भी नेमचंद पक्ष ने भूमि पर निर्माण का प्रयास किया था, जिस पर हंगामा हुआ था। मामले में एसडीएम उदित नारायण सेंगर ने दोनों पक्षों को अभिलेखों के साथ तहसील में बुलाकर सुनवाई की थी। सुनवाई के दौरान नेमचंद पक्ष ने वक्फ बोर्ड का एक पत्र प्रस्तुत किया। इस पत्र में संबंधित संपत्ति को वक्फ बोर्ड की संपत्ति नहीं बताया गया था। वहीं, मुस्लिम पक्ष ने हाईकोर्ट का आदेश पेश किया था।सुनवाई के बाद एसडीएम ने नेमचंद पक्ष को पुरानी गुंबदनुमा इमारत को सुरक्षित छोड़कर शेष भूमि पर निर्माण कराने की अनुमति दी थी। मुस्लिम पक्ष का कहना था कि वक्फ बोर्ड का पत्र मिलने के बाद नेमचंद पक्ष को उसे हाईकोर्ट में प्रस्तुत कर नया आदेश प्राप्त करना चाहिए था।बृहस्पतिवार को मुस्लिम पक्ष ने पुलिस को सूचना दी। उन्होंने बताया कि नेमचंद पक्ष पुराने निर्माण को छोड़ने के निर्देशों के विपरीत पूरे भूखंड पर घेराबंदी कराने में जुटा है। इसे लेकर दोनों पक्षों में फिर विवाद हो गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर काम बंद करा दिया। पुलिस की कार्रवाई के बाद निर्माण रुक गया।