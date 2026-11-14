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Bijnor News: क्रीड़ा प्रतियोगिता में खिजर और रशिका चमके

Sat, 14 Nov 2026 12:52 AM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Sat, 14 Nov 2026 12:52 AM IST
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Khizar and Rashika shone in the sports competition.
मंडावली/नजीबाबाद। बेसिक शिक्षा विभाग की ब्लॉक स्तरीय क्रीड़ा प्रतियोगिताओं में विद्यार्थियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। मो. खिजर और रशिक ने उत्कृष्ट प्रदर्शन के साथ दौड़ प्रतियोगिताओं में प्रथम स्थान प्राप्त किया।
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जूनियर वर्ग बालक की प्रतियोगिताओं में उच्च प्राथमिक स्कूल राहतपुर के मो. खिजर और कंपोजिट विद्यालय बड़िया की रशिक ने 100 मीटर और 200 मीटर में प्रथम स्थान प्राप्त किया।
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जूनियर वर्ग में अदनान, आयुष, भूपेंद्र, प्रियांशु, शेखर, यश, अभिषेक, हर्षित, केशव उत्कृष्ट प्रदर्शन के साथ विजेता बने। बालिका वर्ग में रशिका, खुशनुमा, मानवी, सिमरन, अमृता, सानिया, राखी, जिया, कनिका विजेता रहीं।
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प्राइमरी वर्ग में मो. शाद, राजा, मोहित, वंश, अहमद, बालिका वर्ग में अलमिरा, विकरा, वंशिका, सिमरन, प्रतीक, नंदनिका, निशु आदि ने विभिन्न प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त किया।

मुख्य अतिथि ब्लॉक प्रमुख तपराज सिंह, खंड शिक्षा अधिकारी राजमोहन गुप्ता ने अमर शहीद सरदार भगत सिंह स्टेडियम नियामतपुर में बेसिक स्कूलों की ब्लॉक स्तरीय क्रीड़ा प्रतियोगिता का शुभारंभ किया।
इस अफसर को पर ग्राम प्रशासक के पति नरवैल सिंह, हेमेंद्र सिंह, डॉ. राहुल वर्मा, कृष्ण अवतार वर्मा सहित अनेक शिक्षकों ने सहयोग किया। संवाद
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