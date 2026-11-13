Bijnor News: सामान्य गन्ने की पर्ची न तौलने पर मिल में धरने पर बैठे भाकियू कार्यकर्ता

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संवाद न्यूज एजेंसीस्योहारा। सामान्य प्रजाति के गन्ने की पर्ची पर तौल नहीं किए जाने का आरोप लगाते हुए भारतीय किसान यूनियन (अराजनीतिक) के पदाधिकारियों ने बृहस्पतिवार को शुगर मिल में धरना देकर विरोध जताया। किसान नेताओं ने मिल प्रबंधन से किसी भी प्रजाति के गन्ने को तौलने से इन्कार नहीं करने की मांग उठाई।बृहस्पतिवार दोपहर भाकियू (अराजनीतिक) के ब्लॉक अध्यक्ष आलोक सिंह डागर और जिला सचिव लोकेंद्र सिंह के नेतृत्व में संगठन के पदाधिकारी मिल की बड़ी चेन पर पहुंच गए। उन्होंने आरोप लगाया कि अरली प्रजाति के गन्ने के स्थान पर सामान्य प्रजाति के गन्ने की पर्ची पर तौल नहीं की जा रही है। इसको लेकर पदाधिकारी धरने पर बैठ गए और मिल प्रबंधन के सामने अपनी नाराजगी जाहिर की। मामले की जानकारी मिलने पर मिल अधिकारी मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने किसानों को समझाते हुए आश्वासन दिया कि शासन के निर्देशों के अनुसार गन्ना विकास विभाग की नीति में स्वीकृत प्रजातियों के गन्ने की खरीद की जाएगी। अधिकारियों के आश्वासन के बाद मामला शांत हुआ।उप महाप्रबंधक गन्ना मोनी शर्मा ने बताया कि गन्ने की प्रजाति को लेकर किसानों के मन में कुछ शंकाएं थीं। किसानों को शांतिपूर्ण ढंग से समझाकर उनकी शंकाओं का समाधान कर दिया गया है। गन्ना विकास विभाग की नीति के अनुसार ही गन्ने की खरीद की जाएगी। इस दौरान ब्लॉक अध्यक्ष आलोक सिंह डागर, जिला सचिव लोकेंद्र सिंह, महासचिव प्रमोद कुमार, ब्लॉक उपाध्यक्ष यशपाल सिंह, मोहित कुमार, राजेंद्र सिंह, अवनीश कुमार, तहसील अध्यक्ष अतुल कुमार, संगठन मंत्री दुष्यंत कुमार, जगपाल सिंह, राजेश बिश्नोई, अनिल कुमार, ऋषिकांत त्यागी, आशुतोष, सत्येंद्र कुमार, पवन कुमार और राजकुमार पंडित सहित अन्य किसान मौजूद रहे।