Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   Departmental inquiry initiated against suspended police personnel

Meerut News: निलंबित पुलिसकर्मियों की विभागीय जांच शुरू

Fri, 13 Nov 2026 12:43 AM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Fri, 13 Nov 2026 12:43 AM IST
विज्ञापन
Departmental inquiry initiated against suspended police personnel
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

मेरठ। परतापुर के शताब्दीनगर में दो गुटों के बीच वर्चस्व की लड़ाई के दौरान कुलदीप कसाना को गोली मारने की घटना में पुलिस की लापरवाही सामने आने के बाद एसएसपी ने घाट चौकी प्रभारी और बीट सिपाही को निलंबित कर दिया। इनकी विभागीय जांच भी शुरू कर दी गई है। घायल कुलदीप को जिला बदर किया गया है।
गांव कुंडा निवासी रोहित कसाना ने परतापुर थाने में दर्ज मुकदमे में बताया था कि उसका भाई कुलदीप सोमवार रात अपने साथी तेजस और बादल के साथ शताब्दीनगर में हिमांशु के घर जा रहा था। इंद्रापुरम स्थित पीर वाली गली में उसे शताब्दीनगर निवासी शिवांश उर्फ चिंटू व उसका भाई अक्षय, गांव घाट निवासी सागर और निखिल मिल गए। इसके बाद दोनों गुटों में फायरिंग शुरू हो गई। एक गोली कुलदीप की पीठ में लगी। चिंटू, अक्षय, सागर और निखिल फरार हो गए।
विज्ञापन

बुधवार सुबह पुलिस ने शिवांश को गिरफ्तार कर लिया। इसके कुछ देर बाद वारदात में प्रयुक्त तमंचा बरामद कराने के लिए पुलिस शिवांश को परतापुर में एलएंडटी के प्लांट के पास निर्माणाधीन इमारत में लेकर पहुंची। इसी दौरान उसके साथी अभिषेक ने पुलिस टीम पर गोली चला दी थी। पुलिस ने अभिषेक को भी गिरफ्तार कर उससे तमंचा बरामद किया।
विज्ञापन
विज्ञापन

परतापुर पुलिस की लापरवाही उजागर होने के बाद घाट चौकी प्रभारी अजय प्रताप और बीट कांस्टेबल अंकित नागर को निलंबित कर दिया था। इनके खिलाफ विभागीय जांच भी शुरू कर दी है। एसपी सिटी विनायक गोपाल भोसले पूरे मामले की मानीटरिंग कर रहे है। एसपी सिटी ने बताया कि पुलिसकर्मियों की जो लापरवाही रही है, उसकी गंभीरता से जांच की जा रही है। जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed