Shamli News: साइबर योद्धाओं की फौज तैयार करने में जुटे राजनीतिक दल

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

भाजपा के बाद सपा और कांग्रेस नेता भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपनी सक्रियता बढ़ाने की तैयारी में हैं। तीनों दलों की नजर युवाओं पर है। इसके लिए सोशल मीडिया पर सक्रिय कार्यकर्ताओं की टीम तैयार करने, व्हाट्सएप ग्रुप बनाने और बूथ स्तर तक डिजिटल नेटवर्क मजबूत करने पर जोर दिया जा रहा है।भाजपा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में साइबर योद्धाओं और डिजिटल वॉलंटियर्स की टीम तैयार करने की योजना पर काम कर रही है। इसके तहत युवाओं को वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक्स डिजाइनिंग, रील्स बनाने और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल का प्रशिक्षण देने की तैयारी है। सपा भी डिजिटल माध्यमों के जरिए अपने संगठन और पार्टी के संदेश को जनता तक पहुंचाने पर जोर दे रही है।कांग्रेस भी सोशल मीडिया को जनसंपर्क का महत्वपूर्ण माध्यम मानते हुए अपनी डिजिटल उपस्थिति मजबूत करने की दिशा में काम कर रही है। भाजपा जिलाध्यक्ष रामजीलाल कश्यप ने कहा कि विधानसभा चुनाव 2027 को देखते हुए पार्टी संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने में जुटी है। डिजिटल माध्यम आज जनसंपर्क का महत्वपूर्ण जरिया बन चुके हैं। युवाओं को जोड़कर सोशल मीडिया पर पार्टी की नीतियों और जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचाने पर जोर दिया जाएगा।कांग्रेस जिलाध्यक्ष अखलाक चौधरी का कहना है कि सोशल मीडिया के माध्यम से जनता से सीधा संवाद स्थापित किया जा सकता है। पार्टी की नीतियों, विचारधारा और जनहित के मुद्दों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उठाने के लिए कार्यकर्ताओं की सक्रियता बढ़ाने की जरूरत है।सपा जिलाध्यक्ष सुरेंद्र ने कहा कि डिजिटल माध्यमों का इस्तेमाल कर पार्टी की नीतियों और कार्यक्रमों को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाया जाएगा। युवाओं को संगठन से जोड़ने और सोशल मीडिया पर पार्टी की सक्रियता बढ़ाने पर ध्यान दिया जा रहा है।2022 में तीनों सीटों पर भाजपा को मिली थी हारवर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में शामली जिले की तीनों सीटों पर सपा-रालोद गठबंधन ने जीत दर्ज की थी। कैराना सीट पर सपा के नाहिद हसन ने भाजपा की मृगांका सिंह को 25,887 वोटों से हराया था। नाहिद हसन को 1,31,035 और मृगांका सिंह को 1,05,148 वोट मिले थे। शामली विधानसभा सीट पर रालोद के प्रसन्न कुमार चौधरी ने भाजपा के तेजेंद्र सिंह निर्वाल को 7,107 वोटों से हराया था। प्रसन्न कुमार को 1,03,070 और तेजेंद्र सिंह को 95,963 वोट मिले थे। थानाभवन सीट पर रालोद के अशरफ अली खान ने भाजपा के सुरेश राणा को 10,806 वोटों से हराया था। अशरफ अली खान को 1,03,751 और सुरेश राणा को 92,945 वोट मिले थे।