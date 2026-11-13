Shamli News: आज का तापमान
संवाद न्यूज एजेंसी, शामली Updated Fri, 13 Nov 2026 12:54 AM IST
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क्रिकेट प्रतियोगिता
गांव हिरनवाड़ा में आयोजित क्रिकेट प्रतियोगिता में गोगमा और बुटराड़ा के बीच मैच का आयोजन सुबह 10 बजे से।
यातायात जागरूकता
उच्च प्राथमिक विद्यालय बनत में यातायात जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन सुबह 10 बजे से।
धरना
शामली गन्ना समिति कार्यालय पर बकाया गन्ना ब्याज को लेकर किसानों का धरना प्रदर्शन दोपहर दो बजे से।
कथा
थानाभवन की सरस्वती विहार कॉलोनी में श्रीमद् भागवत कथा का दूसरा दिन दोपहर दो बजे से।
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गांव हिरनवाड़ा में आयोजित क्रिकेट प्रतियोगिता में गोगमा और बुटराड़ा के बीच मैच का आयोजन सुबह 10 बजे से।
यातायात जागरूकता
उच्च प्राथमिक विद्यालय बनत में यातायात जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन सुबह 10 बजे से।
धरना
शामली गन्ना समिति कार्यालय पर बकाया गन्ना ब्याज को लेकर किसानों का धरना प्रदर्शन दोपहर दो बजे से।
कथा
थानाभवन की सरस्वती विहार कॉलोनी में श्रीमद् भागवत कथा का दूसरा दिन दोपहर दो बजे से।