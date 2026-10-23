फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Shamli News ›   Construction of a causeway and an RCC road across the Krishna River has begun.

Shamli News: कृष्णा नदी पर रपटा पुल और आरसीसी सड़क का निर्माण शुरू

Fri, 23 Oct 2026 12:53 AM IST
मेरठ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, शामली
संवाद न्यूज एजेंसी, शामली Updated Fri, 23 Oct 2026 12:53 AM IST
विज्ञापन
Construction of a causeway and an RCC road across the Krishna River has begun.
जलालाबाद। कस्बे के काला वाला घाट के पास कृष्णा नदी पर उमरपुर मार्ग में रपटा पुल और आरसीसी सड़क का निर्माण शुरू हो गया है। लंबे समय से चली आ रही ग्रामीणों की मांग पूरी होने से किसानों और आसपास के गांवों के लोगों को आवागमन में राहत मिलने की उम्मीद है।
विज्ञापन

थानाभवन विधायक अशरफ अली के प्रयासों से मुख्यमंत्री त्वरित विकास योजना के तहत निर्माण कार्य को मंजूरी मिली है। विधायक के पुत्र शायान अली खान ने क्षेत्र के गण्यमान्य लोगों के साथ मौके पर पहुंचकर निर्माण कार्य का निरीक्षण किया।
विज्ञापन

इस मार्ग से उमरपुर, दखौड़ी, जमालपुर और इरशादपुर माजरा समेत कई गांवों के ग्रामीण और किसान रोजाना अपने खेतों और जलालाबाद कस्बे तक आते-जाते हैं। बरसात के दौरान कृष्णा नदी का जलस्तर बढ़ने से मार्ग पर पानी भर जाता था। कई बार ग्रामीणों का संपर्क भी कट जाता था। नगर पंचायत की ओर से बनाया गया अस्थायी पुल तेज बहाव में डूब जाता था, जिससे किसानों को फसल लाने-ले जाने में परेशानी होती थी।
विज्ञापन
विज्ञापन

लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता राजकुमार का कहना है कि निर्माण कार्य जल्द पूरा कर दिया जाएगा। पुल और आरसीसी सड़क बनने से किसानों को फसल लाने-ले जाने में सहूलियत मिलेगी। साथ ही आसपास के गांवों का जलालाबाद कस्बे से संपर्क बेहतर होगा और बरसात के दौरान आवागमन में होने वाली परेशानी से राहत मिलेगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed