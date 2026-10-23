Shamli News: जिले में एक्यूआई 169 पहुंचा, हृदय-सांस के मरीज बरतें सावधानी

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दिल्ली में हवा की गुणवत्ता खराब होने के कारण एनसीआर में शामिल जिले में भी इसका असर पड़ रहा है। जिले की हवा की गुणवत्ता भी खराब होने से लोगों के सेहत प्रभावित होने की आशंका बन गई है। जिला अस्पताल के फिजिशियन डॉ. सचिन मलिक ने बताया कि प्रदूषित हवा में मौजूद सूक्ष्म कण सांस के जरिये फेफड़ों तक पहुंचकर खांसी, सांस लेने में परेशानी, आंखों में जलन और गले में खराश जैसी समस्याएं पैदा कर सकते हैं। पहले से सांस या हृदय संबंधी बीमारी से पीड़ित लोगों की परेशानी बढ़ सकती है। उन्होंने प्रदूषण बढ़ने पर लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है।प्रदूषित हवा से इस तरह करें बचावघर से बाहर निकलते समय फेस मास्क लगाएं।खुले में व्यायाम करने से बचें।धूल से बचाव करें।कचरा, पराली व पटाखे न जलाएं।सांस लेने में परेशानी होने पर चिकित्सकीय सलाह लें।एक्यूआई के मानक0 से 50 - अच्छा51 से 100 - संतोषजनक101 से 200 - मध्यम201 से 300 - खराब301 से 400 - बेहद खराब401 से 500 - गंभीर श्रेणी