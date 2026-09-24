बिजनौर: बनखला मस्जिद में कुएं पर बने शौचालय पर चला हथौड़ा, कमेटी ने खुद ही गिराया निर्माण; विवाद थमा

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बनखला गांव की मस्जिद में प्राचीन कुएं पर बने शौचालय पर हथौड़ा चल गया। इस निर्माण को तोड़कर कुएं को मस्जिद परिसर से बाहर कर दिया गया। बुलडोजर चलने की आशंका के बीच मस्जिद कमेटी खुद ही तोड़फोड़ करने में लगी रही। इसी के साथ विवाद का भी निपटारा हो गया।

बनखला की मस्जिद में बुधवार रात शौचालय और स्नानागार को तोड़ने का काम किया गया। तोड़फोड़ का काम दिन के बजाय रात में किया जा रहा है। बता दें कि आठ सितंबर को कुछ ग्रामीणों ने मस्जिद के अंदर कुआं होने की शिकायत एसपी और डीएम से की थी। शिकायत के बाद पुलिस गांव में पहुंचकर मामले की जांच करती रही। हालांकि तहसील प्रशासन 16 दिन में भी अपनी जांच पूरी नहीं कर पाया।



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इसी बीच हिंदू रक्षा दल के उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष ललित शर्मा, जिला अध्यक्ष दीक्षित त्यागी ने मस्जिद के अंदर हनुमान चालीसा पाठ करने का एलान कर दिया था। इसी एलान के चलते मंगलवार को बनखला गांव छावनी में तब्दील रहा। बाद में हिंदू रक्षा दल के नेताओं ने चालीसा पाठ का कार्यक्रम आश्वासन मिलने के बाद स्थगित किया। इस पूरे घटनाक्रम के बीच शुरू में कुआं मस्जिद के अंदर होने से इंकार किया जाता रहा। मस्जिद कमेटी और गांव के तमाम लोग मना करते रहे।



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