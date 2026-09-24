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Meerut News: दो लाख की रंगदारी नहीं देने पर घर में घुसकर हमला

Thu, 24 Sep 2026 10:00 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Thu, 24 Sep 2026 10:00 PM IST
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Attack inside the house for failing to pay 2 lakh extortion money.
पीड़ित की तहरीर पर आठ नामजद समेत 15 पर प्राथमिकी दर्ज
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संवाद न्यूज एजेंसी
कंकरखेड़ा। पाबली खास गांव में दो लाख रुपये की रंगदारी नहीं देने पर हमलावरों ने 18 सितंबर की रात घर में घुसकर उमेश कुमार के परिवार पर हमला करने का आरोप है। हमलावरों ने घर में जमकर तोड़फोड़ कर दी। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने सुमित, पंकज पाल, अमित, जबर सिंह, अरुण उर्फ जिम्मी, कृष्णपाल, सुरेंद्र, बिल्लू व सात अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
पाबली खास निवासी उमेश कुमार ने बुधवार को कंकरखेड़ा थाने पर प्राथमिकी दर्ज कराते हुए बताया कि 16 सितंबर को वह अपने घर वापस आ रहा था। आरोप है कि इसी बीच आरोपी सुमित व अरुण ने रास्ते में उसे पकड़ लिया। आरोपियों ने उससे दो लाख की रंगदारी मांगी थी। रंगदारी नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी थी। पीड़ित ने पैसे देने से मना कर दिया था।
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उमेश के अनुसार, 18 सितंबर की रात करीब 10:40 बजे वह परिवार के साथ घर पर मौजूद थे। आरोप है कि इसी दौरान आरोपी उसके घर में जबरन घुस आए थे। आरोपियों ने पीड़ित के परिवार पर लाठी-डंडे और धारदार हथियार से हमला कर दिया था। हमलावरों ने पीड़ित की मां राजवीरी देवी के साथ मारपीट की थी। परिवार के अन्य सदस्यों को भी धक्का देकर पीटा और घर में तोड़फोड़ शुरू कर दी थी। सीओ दौराला शिव ठाकुर ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। जल्द आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा।
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