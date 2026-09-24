Meerut News: कलश यात्रा के साथ श्री खाटू श्याम कथा महोत्सव का शुभारंभ

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मवाना। भक्ति प्रकृति सेवा संस्थान के तत्वावधान में मवाना के उत्सव मंडप में आयोजित श्री खाटू श्याम कथा महोत्सव का शुभारंभ बृहस्पतिवार को भव्य कलश यात्रा के साथ हुआ।श्री खाटू श्याम मंदिर से प्रारंभ होकर कथा स्थल उत्सव मंडप तक निकाली गई। कलश यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लेकर बाबा श्याम के जयकारों से वातावरण को भक्तिमय बना दिया। मवाना में पहली बार आयोजित हो रही इस कथा को लेकर क्षेत्र के श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है।कथा के प्रथम दिन व्यासपीठ से परम पूज्य गुरुदेव कृष्णा संजय महाराज (पीठाधीश्वर, मोहन गोकुलधाम हरिद्वार) ने बाबा खाटू श्याम की महिमा का गुणगान करते हुए कहा कि कलयुग में बाबा श्याम श्रद्धा और अटूट विश्वास के प्रमुख आराध्य हैं। जो भी भक्त सच्चे मन से बाबा की शरण में आता है, वह उसके जीवन में आशा और विश्वास का नया प्रकाश भर देते हैं। कार्यक्रम में पहुंचे राज्य मंत्री दिनेश खटीक ने भी कथा में शामिल होकर व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त किया और श्रद्धालुओं को बाबा की भक्ति से जुड़ने का संदेश दिया। इस अवसर पर मुख्य यजमान प्रवीता देवी, शिवानी बंसल, सोनू बंसल एवं कृष्णा यादव ने परिवार सहित धार्मिक अनुष्ठान में सहभागिता की।