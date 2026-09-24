फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   Accusation of obscene acts against two innocent sisters; FIR registered against two boys.

Meerut News: दो मासूम बहनों से अश्लील हरकत का आरोप, दो बालकों के खिलाफ एफआईआर

Thu, 24 Sep 2026 10:33 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Thu, 24 Sep 2026 10:33 PM IST
विज्ञापन
Accusation of obscene acts against two innocent sisters; FIR registered against two boys.
पुलिस पीड़ित बच्चियों और उनकी मां के आज कोर्ट में बयान कराएंगी
विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसी
खरखौदा। कस्बे की एक कॉलोनी में बृहस्पतिवार दोपहर दो नाबालिग बहनों को छत पर ले जाकर उनके साथ अश्लील हरकत करने का मामला सामने आया है। आरोपी भी 10-12 साल के है। बच्चियों की मां की तहरीर पर पुलिस ने दो बालकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। मामला दो संप्रदायों से जुड़ा होने के कारण कॉलोनी में तनाव की स्थिति बन गई, लेकिन पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को शांत करा दिया।
पुलिस के अनुसार, बृहस्पतिवार दोपहर को कस्बे खरखौदा की एक कॉलोनी निवासी दो बहनों को कथित तौर पर दो बालक छत पर ले गए। दोनों बच्चियों की उम्र छह और पांच वर्ष बताई गई है। जबकि आरोपियों की उम्र दस और बारह साल है। आरोप है कि छत पर दोनों बच्चियों के साथ आपत्तिजनक हरकत की गई। इसी दौरान बच्चियों का एक रिश्तेदार पास की दूसरी छत पर पतंग उड़ा रहा था। उसकी नजर आरोपियों की हरकत पर पड़ी तो उसने तत्काल बच्चियों के परिजनों को मामले की जानकारी दी।
विज्ञापन

बच्चियों के परिजन मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने बच्चियों की मां की तहरीर के आधार पर दोनों आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर ली है। घटना की जानकारी मिलने पर सीओ किठौर विश्व ज्योति राय भी खरखौदा थाने पहुंचे। उन्होंने घटना की जानकारी ली और बच्चियों तथा उनके परिजनों से पूछताछ की।
विज्ञापन
विज्ञापन

सीओ ने बताया कि बयान के लिए दोनों बच्चियों और उनकी मां को आज शुक्रवार को न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। मामले में नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जा रही है। सुरक्षा की दृष्टि से कॉलोनी में पुलिस निगरानी भी रखी जा रही है।
-------------
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed