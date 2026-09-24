Meerut News: शिक्षक की मौत पर परिजनों ने जताया हत्या का शक

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संवाद न्यूज एजेंसीमेरठ। जानी थाना क्षेत्र में एक निजी स्कूल के शिक्षक अशोक लोहानी (50) की मौत के मामले में उनकी मां कौशल्या देवी ने हत्या का आरोप लगाया है। बृहस्पतिवार को उन्होंने एसएसपी कार्यालय पहुंचकर हत्या का शक जताकर मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। एसएसपी ने सीओ सरधना को जांच का निर्देश दिया।जागृति विहार निवासी कौशल्या देवी ने बृहस्पतिवार को एसएसपी ऑफिस पर शिकायत पत्र देते हुए बताया कि उनका बेटा अशोक एक निजी स्कूल में शिक्षक था। उनकी पत्नी रिचा एक निजी विश्वविद्यालय के गर्ल्स हॉस्टल में वार्डन हैं। इसी वजह से दोनों को विश्वविद्यालय में आवास मिला हुआ था। मां का आरोप है कि नौ सितंबर की शाम करीब चार बजे उन्हें अशोक द्वारा फांसी लगाने की बात पत्नी की ओर से बताई गई थी। अस्पताल के रिकॉर्ड के अनुसार अशोक को रात 9:53 बजे अस्पताल में भर्ती कराया गया। शिकायती पत्र में पीड़िता ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि मौत का कारण सिर में लगी चोट से बताया गया है। उन्होंने कहा कि बेटे ने फांसी नहीं लगाई है। सीओ सरधना आशुतोष कुमार ने बताया कि शिकायत पत्र पर लगे आरोपों की जांच की जाएगी। जांच के बाद अग्रिम कार्रवाई की होगी।