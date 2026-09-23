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Baghpat News: पहले जबरन निकाह कराया, पंचायत में पिटाई की, फिर फंदे पर लटका मिला युवक का शव

Wed, 23 Sep 2026 02:23 AM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Wed, 23 Sep 2026 02:23 AM IST
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First forced maFirst forced marriage, then beaten in Panchayat, then the body of the young man was found hanging.en the body of the young man was found hanging.
बागपत। हरचंदपुर गांव में सोमवार रात को आरिश (22) का शव घर में फंदे पर लटका मिला। आरोप है कि उसका 12 दिन पहले जबरन निकाह कराया गया था। सोमवार को कचहरी में पहुंचकर आरिश व युवती ने अलग रहने की इच्छा जताते हुए तलाकनामा तैयार कराया। इसका पता चलने पर शाम को गांव में पंचायत हुई, जहां कुछ लोगों पर आरिश व उसकी बहन की पिटाई करने का आरोप लगाया गया। इसके बाद ही शव फंदे पर लटका मिला, जिसकी हत्या का शक भी परिजन जता रहे हैं।
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आरिश के जीजा सलीम ने बताया कि कुछ समय पहले उसके साले आरिश का रिश्ता सिंघावली अहीर क्षेत्र के एक गांव की युवती से तय हो गया था। इसके बारे में परिवार और गांव के लोगों को भी बताया गया। आरोप लगाया कि तभी परिवार में बहन लगने वाली युवती के साथ उसके संबंध होने, उस युवती के गर्भवती होने की बात कहते हुए पंचायत की गई। पंचायत में आरिश को जेल भिजवाने की धमकी दी गई।
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आरोप लगाया कि युवती के परिवार वालों और गांव के लोगों ने दो पुलिसकर्मियों के साथ मिलकर आरिश पर निकाह करने का दबाव बनाया और आठ सितंबर को दोनों का जबरन निकाह करा दिया। उनके अनुसार निकाह से आरिश और युवती दोनों में कोई खुश नहीं था, जो एक-दूसरे से तलाक चाहते थे। सलीम ने बताया कि सोमवार को आरिश और युवती कचहरी पहुंचे, जिन्होंने एक अधिवक्ता के साथ मिलकर तलाकनामा तैयार कराकर उस पर हस्ताक्षर किए।
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इसकी वीडियो भी बनाई गई। इस तलाकनामे के फोटो व वीडियो वकील व आरिश के परिजनों के पास मौजूद हैं। तलाकनामा तैयार कराने की जानकारी जैसे ही युवती के परिवार वालों को लगी तो उन्होंने शाम को गांव के कुछ लोगों को बुलाकर पंचायत कर दी। आरोप लगाया कि पंचायत में तलाकनामा मंगवाकर फाड़ दिया गया और आरिश को पांच लाख रुपये देने के बाद तलाक मिलने का फरमान सुनाया गया। इस पर आरिश ने ढाई लाख रुपये देने के लिए भी कहा, लेकिन लोग पांच लाख रुपये की मांग पर अड़े रहे।

आरोप है कि पंचायत में आरिश और उसकी बहन की पिटाई भी की गई। पिटाई होने के बाद आरिश अपने कमरे में चला गया। सोमवार रात करीब दो बजे पंखे पर रस्सी बांधकर बनाए गए फंदे पर उसका शव लटका देख परिजनों ने शोर मचा दिया। आरिश की मौत होने की सूचना पर आए पुलिसकर्मियों ने शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी।

-मुंबई से पिता के आने पर उठेगा आरिश का जनाजा

आरिश अपने परिवार में चार भाई-बहनों में सबसे बड़े थे और मजदूरी करते थे। आरिश के पिता नदीम मुंबई में टावर लगाने का काम करते हैं, जो पिछले काफी समय से मुंबई गए हुए हैं। आरिश की मौत होने का पता चलते ही नदीम ट्रेन में बैठकर वापस चल दिए, जो बुधवार को गांव पहुंचेंगे। मंगलवार शाम पोस्टमार्टम होने के बाद परिजन शव लेकर गांव चले गए, लेकिन सुपुर्द ए खाक नहीं किया। अब बुधवार को उसके पिता के आने के बाद ही आरिश का जनाजा उठेगा।

-हत्या का शक भी जताया गया

सलीम ने बताया कि आरिश का शव फंदे पर लटका हुआ था तो उसके हाथ पीछे की तरफ थे, जैसे वह बंधे हुए हों। उनका कहना है कि आरिश ने आत्महत्या की है तो उसके हाथ इस तरह पीछे कैसे थे, जो बड़ा सवाल है। उन्होंने बताया कि आरिश के साथ कमरे में युवती भी थी। उन्होंने आरिश की हत्या का शक भी जताया।

-दो गुटों में बंटे ग्रामीण

हरचंदपुर गांव में सोमवार शाम हुई पंचायत में सैकड़ों लोग शामिल हुए, जिन्होंने आरिश की पिटाई की। आरिश की मौत होने के बाद गांव के लोग दो गुटों में बंट गए हैं। एक गुट के लोग पूरे प्रकरण में कड़ी कार्रवाई की मांग उठा रहे हैं तो दूसरे गुट के लोग आरिश के परिवार वालों को समझाकर मामला निपटाने में लगे हुए हैं।


वर्जन-

प्रथमदृष्टया जांच में आत्महत्या करना सामने आया है। मृतक के परिवार की तरफ से कोई तहरीर कोतवाली में नहीं दी गई है। तहरीर मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। -सुकन्या शर्मा, सीओ बागपत
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