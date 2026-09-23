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Baghpat News: वाहनों को जब्त करने के विरोध में आज एआरटीओ कार्यालय पर धरना देंगे किसान

Wed, 23 Sep 2026 02:22 AM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Wed, 23 Sep 2026 02:22 AM IST
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Farmers will protest at the ARTO office today against the seizure of vehicles.
संवाद न्यूज एजेंसी
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दोघट। बागपत में एआरटीओ द्वारा पुराने वाहनों को जब्त करने की कार्रवाई से भारतीय किसान यूनियन और किसानों में भारी आक्रोश है। किसान नेता राजेंद्र चौधरी ने इस कार्रवाई के विरोध में बुधवार को एआरटीओ कार्यालय का घेराव करने और धरना देने की चेतावनी दी है।
डीजल के दस साल और पेट्रोल के पंद्रह साल पुराने वाहनों को जब्त किया जा रहा है। इस कार्रवाई से किसान संगठनों और आम नागरिकों में नाराजगी बढ़ रही है। सोमवार को विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधिमंडल ने भी एआरटीओ से मुलाकात की थी। उन्होंने इस मुद्दे पर अपना विरोध जताया था। आरोप है कि मुलाकात के बावजूद वाहनों को जब्त करने की कार्रवाई जारी रही। इससे लोगों का आक्रोश एक बार फिर बढ़ गया है।
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किसान नेता राजेंद्र चौधरी ने एक घटना का जिक्र किया। उन्होंने आरोप लगाया कि पेपर देने जा रही एक युवती और उसके भाई की बाइक भी जब्त कर ली गई। सिफारिश के बाद भी बाइक को नहीं छोड़ा गया। इस कारण भाई-बहन को पैदल ही जाना पड़ा। इसी मुद्दे को लेकर किसान नेता ने एआरटीओ कार्यालय के घेराव और धरना देने का एलान किया है। उन्होंने कहा कि बुधवार दोपहर 12 बजे किसान और यूनियन के कार्यकर्ता कार्यालय पहुंचेंगे। वे पकड़े गए वाहनों को छुड़ाने की मांग करेंगे।
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