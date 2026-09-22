Baghpat News: पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर शिक्षकों ने किया जनसंपर्क

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फोटो-दोसंवाद न्यूज एजेंसीअग्रवाल मंडी टटीरी। अटेवा मंच के पदाधिकारियों ने मंगलवार को पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर कई स्कूलों में जनसंपर्क किया। उन्होंने शिक्षकों से 25 सितंबर को लखनऊ में होने वाले धरना प्रदर्शन में शामिल होने की अपील की। यह आंदोलन पुरानी पेंशन की बहाली तक जारी रहेगा।अटेवा के जिला महामंत्री राजेश कुमार सरोज ने पदाधिकारियों के साथ कई इंटर कॉलेजों में जनसंपर्क किया। यह जनसंपर्क आर्य विद्यालय इंटर कॉलेज तेड़ा, इंटर कॉलेज धनौरा सिल्वरनगर, सर्वोदय इंटर कॉलेज बिनौली, इंटर कॉलेज दोघट, इंटर कॉलेज बामनौली और शाहमल इंटर कॉलेज बिजरौल में किया गया। सरोज ने कहा, पुरानी पेंशन शिक्षकों का हक और बुढ़ापे का सहारा है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब नेताओं को चार-चार पेंशन मिल सकती है, तो शिक्षकों को एक पेंशन क्यों नहीं दी जा रही है। उन्होंने अपना हक लेकर रहने की बात कही। अटेवा मंच ने पुरानी पेंशन की बहाली तक आंदोलन जारी रखने का संकल्प लिया है।पदाधिकारियों ने शिक्षकों से 25 सितंबर को लखनऊ पहुंचने का आह्वान किया। इस प्रदर्शन का उद्देश्य अपनी बात को मजबूती से सरकार के सामने रखना है। जनसंपर्क के दौरान चट्टान सोनकर, विपिन यादव और सोहनलाल भी मौजूद रहे। अटेवा मंच का कहना है कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होती, आंदोलन जारी रहेगा।