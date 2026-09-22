Bijnor News: गंगा बैराज के तटबंध पर लूट करने वाले तीन बदमाशों को दबोचा
मेरठ ब्यूरो
Updated Tue, 22 Sep 2026 02:41 AM IST
Updated Tue, 22 Sep 2026 02:41 AM IST
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बिजनौर। बिजनौर गंगा बैराज के तटबंध पर दो राहगीरों से लूट करने वाले तीन बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया है जबकि तीन अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। इन आरोपियों ने दो राहगीरों से लूट की थी।
सोमवार को एएसपी सिटी डॉ केजी सिंह ने बताया कि गांव वाजिदपुर निवासी धर्मेंद्र ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी, जिसमें कहा कि 28 अगस्त को रावली बैराज रोड पर अज्ञात आरोपियों ने लाठी-डंडों से मारपीट कर उसकी बाइक, मोबाइल फोन और 2200 रुपये नकद छीन लिए थे। आरोपियों ने मोबाइल से फोन-पे के जरिये 9700 रुपये दूसरे खाते में ट्रांसफर करने भी कर लिए थे। इसके अलावा आरोपियों ने दीपक से भी मारपीट कर मोबाइल और 2800 रुपये नकद लूट लिए थे। अपाचे बाइक को आरोपी मौके पर छोड़कर भाग निकले थे।
पुलिस ने जांच पड़ताल कर फिरोज अली निवासी मछली मंडी कस्बा मंडावर, अमजद खान निवासी ग्राम चाहड़वाला और मुबारिक निवासी मोड़ी मोड़ा थाना बोडिया यमुनानगर हरियाणा को गिरफ्तार कर लिया है। जबकि इनके तीन साथियों महताब, सावन और फरियाद की तलाश की जा रही है। पुलिस ने वारदात में छह आरोपियों के शामिल होने की वजह से डकैती की धारा बढ़ा दी है। आरोपियों ने फोन पे से ट्रांसफर की गई रकम को बहसूमा के पेट्रोल पंप पर निकाला था।
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कोतवाली शहर पुलिस ने 28 अगस्त को हुई लूट की वारदात का खुलासा करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लूटी गई प्लेटिना बाइक, 1510 रुपये की नकदी और एक आईकार्ड बरामद किया है। प्रेस वार्ता के दौरान एएसपी देहात गौतम राय और सीओ सिटी अभय कुमार पांडेय भी मौजूद रहे।
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सोमवार को एएसपी सिटी डॉ केजी सिंह ने बताया कि गांव वाजिदपुर निवासी धर्मेंद्र ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी, जिसमें कहा कि 28 अगस्त को रावली बैराज रोड पर अज्ञात आरोपियों ने लाठी-डंडों से मारपीट कर उसकी बाइक, मोबाइल फोन और 2200 रुपये नकद छीन लिए थे। आरोपियों ने मोबाइल से फोन-पे के जरिये 9700 रुपये दूसरे खाते में ट्रांसफर करने भी कर लिए थे। इसके अलावा आरोपियों ने दीपक से भी मारपीट कर मोबाइल और 2800 रुपये नकद लूट लिए थे। अपाचे बाइक को आरोपी मौके पर छोड़कर भाग निकले थे।
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पुलिस ने जांच पड़ताल कर फिरोज अली निवासी मछली मंडी कस्बा मंडावर, अमजद खान निवासी ग्राम चाहड़वाला और मुबारिक निवासी मोड़ी मोड़ा थाना बोडिया यमुनानगर हरियाणा को गिरफ्तार कर लिया है। जबकि इनके तीन साथियों महताब, सावन और फरियाद की तलाश की जा रही है। पुलिस ने वारदात में छह आरोपियों के शामिल होने की वजह से डकैती की धारा बढ़ा दी है। आरोपियों ने फोन पे से ट्रांसफर की गई रकम को बहसूमा के पेट्रोल पंप पर निकाला था।
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कोतवाली शहर पुलिस ने 28 अगस्त को हुई लूट की वारदात का खुलासा करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लूटी गई प्लेटिना बाइक, 1510 रुपये की नकदी और एक आईकार्ड बरामद किया है। प्रेस वार्ता के दौरान एएसपी देहात गौतम राय और सीओ सिटी अभय कुमार पांडेय भी मौजूद रहे।