Bijnor News: पांच माह, छह फीडर, आठ करोड़ की बिजली चोरी

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बिजनौर। विभागीय सख्ती और विद्युत लाइनों में बदलाव के बावजूद लाइन लॉस (बिजली चोरी) 25 से 30 प्रतिशत चल रहा है। बिजनौर शहर के छह फीडर इसमें सबसे आगे हैं। इन फीडरों पर अप्रैल से अगस्त 2026 तक पांच माह में लगभग आठ करोड़ 30 लाख रुपये का लाइन लॉस हुआ है। इसके अलावा किरतपुर, चांदपुर व नूरपुर डिविजन में भी करोड़ों रुपये का लाइन लॉस (बिजली चोरी) हो रहा है।बिजनौर सर्किल में विभिन्न श्रेणी के करीब चार लाख उपभोक्ता हैं। बिजली विभाग के सामने लाइन लॉस को कम करना बड़ी चुनौती है, हालांकि इससे निपटने के लिए कार्ययोजना तैयार की गई है। पहले चरण में बिजनौर सर्किल के 300 से ज्यादा फीडरों में से अधिक लाइन लॉस वाले 17 फीडरों को चिह्नित किया गया। प्रत्येक के लिए जेई को नोडल नियुक्त कर लाइन लॉस को घटाने के लिए जिम्मेदारी दी गई है। अन्य अधिकारी भी चिह्नित क्षेत्रों में सुबह-शाम चेकिंग के लिए जाएंगे। विजिलेंस को भी इन क्षेत्रों में सक्रिय किया गया है। मोहल्लों में ड्रोन उड़ाकर भी कटिया डालकर बिजली चोरी करने वालों की धरपकड़ होगी।बिजनौर विद्युत डिविजन के ज्यादा लाइन लॉस के फीडरबिजलीघर - फीडर - बिजली चोरी (अप्रैल-अगस्त 2026)आवास विकास बिजलीघर - फीडर टाउन 1 - 1.70 करोड़आवास विकास बिजलीघर - फीडर टाउन 2 - 2.57 करोड़बुखारा बिजलीघर - फीडर टाउन 1 - 1.80 करोड़बुखारा बिजलीघर - फीडर टाउन 3 - 1.96 करोड़गंज बिजलीघर - फीडर पृथ्वीपुर - 0.27 करोड़किरतपुर डिविजन के ज्यादा लाइन लॉस के फीडरशादीपुर बिजलीघर के फीडर - हकीकतपुरशादीपुर बिजलीघर के फीडर - बरूकी टाउनफजलपुर बिजलीघर के फीडर - गंजालपुरछितावर बिजलीघर के फीडर - शाहपुर रतनचांदपुर विद्युत डिविजन के ज्यादा लाइन लॉस के फीडरजलीलपुर बिजलीघर के फीडर - बीरखेड़ाबास्टा बिजलीघर के फीडर - शादीपुरस्याऊ बिजलीघर के फीडर - रौनियाचांदपुर बिजलीघर का फीडर टाउन -4चांदपुर द्वितीय (नूरपुर) डिविजन के ज्यादा लाइन लॉस के फीडरनूरपुर बिजलीघर के फीडर -टाउन 3नूरपुर बिजलीघर के फीडर -मिठाईहल्दौर बिजलीघर के फीडर - हल्दौर टाउनरहटा बिलौच बिजलीघर के फीडर - बेरवर्जनबिजनौर डिविजन के अधिशासी अभियंता अजय कुमार कैम ने बताया कि छह फीडर पर सबसे ज्यादा लाइन लॉस हो रहा है। आठ करोड़ रुपये की बिजली चोरी राजस्व हानि हो रही है। इसे कम करने के लिए डोर टू डोर उपभोक्ताओं के मीटरों व कटिया आदि की जांच की जाएगी।बिजनौर सर्किल के विद्युत अधीक्षण अभियंता धर्मराज सिंह ने बताया कि लाइन लॉस कम करने के अवर अभियंताओं को प्रति फीडर का नोडल बनाया गया है। विद्युत विजिलेंस एवं विभागीय टीम विशेष चेकिंग होगी।