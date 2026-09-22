Bijnor News: फायरिंग में छर्रे लगने से एक युवक घायल

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किरतपुर। सोमवार दोपहर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सामने बुलेट बाइक सवार तीन युवकों ने वहां खड़े दो युवकों पर फायरिंग कर दी। गांव शाहपुर रतन निवासी केशव हाथ में छर्रे लगने से घायल हो गया। कुछ छर्रे पास में खड़ी एक कार के शीशे में भी लगे। घटना के बाद हमलावर मौके से भाग गए। सोमवार दोपहर गांव शाहपुर रतन निवासी केशव पुत्र राजेंद्र अपने एक मित्र के साथ स्टेट बैंक के सामने खड़ा था। इसी दौरान नजीबाबाद रोड की ओर से बुलेट बाइक पर सवार तीन युवक वहां पहुंचे। बाइक रोकने के बाद युवकों ने बैंक के सामने खड़े दोनों युवकों को निशाना बनाकर फायरिंग कर दी। गोली चलने पर दोनों युवकों ने बचने का प्रयास किया लेकिन केशव के हाथ में छर्रे लग गए। कुछ छर्रे सड़क पर काम कर रहे ठेकेदार की पास में खड़ी कार के शीशे में भी लगे। अचानक फायरिंग से आसपास मौजूद लोगों में भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। घटना के बाद बाइक सवार तीनों युवक मौके से भाग गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल केशव को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। पुलिस ने हमलावरों की पहचान के लिए बैंक और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू कर दी है। सीओ सुनील कुमार ने बताया कि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम गठित कर कार्रवाई की जा रही है।