Muzaffarnagar News: शराब ठेका हटाए जाने की मांग, एसडीएम को दिया प्रार्थना पत्र
मेरठ ब्यूरो
Updated Thu, 17 Sep 2026 02:03 AM IST
Updated Thu, 17 Sep 2026 02:03 AM IST
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फोटो समाचार
संवाद न्यूज एजेंसी
खतौली। गांव जोहरा में मंदिर एवं सरकारी अस्पताल के निकट शराब के ठेके को हटावाए जाने की मांग को लेकर एसडीएम को प्रार्थना पत्र दिया गया। शराब ठेका न हटाने पर भाकियू अराजनैतिक कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी है।
बुधवार को मंसूरपुर क्षेत्र के गांव जोहरा के ग्रामीण भाकियू अराजनैतिक कार्यकर्ताओं के साथ तहसील पहुंचे तथा एसडीएम डॉ. ललित मिश्रा को प्रार्थना पत्र दिया। प्रार्थना पत्र में बताया गया कि गांव में मंदिर और सरकारी अस्पताल के निकट आबादी से लगा हुआ शराब का ठेका है।
ठेके पर शराबियों का जमावड़ा लगा रहता है, जिस कारण अस्पताल में दवाई लेने के लिए आने वाली महिलाओं तथा स्कूली बच्चों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
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ठेका आबादी से दूर किया जाना आवश्यक है। ठेका नहीं हटने पर भाकियू कार्यकर्ताओं ने आंदोलन की चेतावनी दी है। एसडीएम ने बताया कि इस मामले में जांच कराकर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। प्रार्थना पत्र देने वालों में राजवीर सिंह, प्रवेश कुमार, मनीष, मनोज कुमार, सुमित दाहौड़, विकास दीक्षित, योगेश प्रधान शामिल रहे।
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खतौली। गांव जोहरा में मंदिर एवं सरकारी अस्पताल के निकट शराब के ठेके को हटावाए जाने की मांग को लेकर एसडीएम को प्रार्थना पत्र दिया गया। शराब ठेका न हटाने पर भाकियू अराजनैतिक कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी है।
बुधवार को मंसूरपुर क्षेत्र के गांव जोहरा के ग्रामीण भाकियू अराजनैतिक कार्यकर्ताओं के साथ तहसील पहुंचे तथा एसडीएम डॉ. ललित मिश्रा को प्रार्थना पत्र दिया। प्रार्थना पत्र में बताया गया कि गांव में मंदिर और सरकारी अस्पताल के निकट आबादी से लगा हुआ शराब का ठेका है।
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ठेके पर शराबियों का जमावड़ा लगा रहता है, जिस कारण अस्पताल में दवाई लेने के लिए आने वाली महिलाओं तथा स्कूली बच्चों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
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ठेका आबादी से दूर किया जाना आवश्यक है। ठेका नहीं हटने पर भाकियू कार्यकर्ताओं ने आंदोलन की चेतावनी दी है। एसडीएम ने बताया कि इस मामले में जांच कराकर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। प्रार्थना पत्र देने वालों में राजवीर सिंह, प्रवेश कुमार, मनीष, मनोज कुमार, सुमित दाहौड़, विकास दीक्षित, योगेश प्रधान शामिल रहे।