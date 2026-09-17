Bijnor News: शिक्षक नाैशाद ने की थी पिटाई, खुन्नस में गाैरव ने गोली मारकर कर दी हत्या

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मंगलवार दोपहर दो बजे स्कूल की छुट्टी होने के बाद नजीबाबाद थाना क्षेत्र के गांव राहतपुर निवासी शिक्षक नौशाद स्कूल से घर के लिए निकले। इस दौरान पहले से ही घात लगाए बैठे गौरव राठी (25) ने तमंचे से गोली मार दी। दो गोली नौशाद के सीने में लगी। प्राथमिक स्कूल सौपुरी की शिक्षिका तरुणा चौरसिया ई-रिक्शा रुकवाकर उन्हें लिटाकर दो किमी दूर अस्पताल ले गईं। यहां प्राथमिक उपचार के बाद एम्स ऋषिकेश भर्ती कराया गया, जहां नौशाद की मौत हो गई।घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी गौरव ने दो तमंचे, 315 बोर के सात जिंदा व एक खोखा कारतूस लेकर थाने पहुंचकर आत्मसमर्पण किया था। शिक्षक नौशाद की पत्नी खुर्शीदा की तहरीर पर पूरनपुर गढ़ी निवासी आरोपी गौरव के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई।बुधवार को बिजनौर पुलिस लाइन में एसपी केके बिश्नोई ने बताया कि पूछताछ में गौरव ने बताया कि करीब चार माह पहले उसने गांव एक युवती को तालिब नामक युवक के साथ मोटरसाइकिल पर देखा था। आरोपी गौरव और युवती की मां बंगाल की हैं, जिसके चलते गौरव युवती को बहन मानता है। इसलिए गौरव ने युवती के तालिब के साथ घूमने की जानकारी उसके भाई को दी। उधर, तालिब ने इसकी शिकायत शिक्षक नौशाद से की।शुक्रवार को नौशाद ने इस प्रकरण से गौरव को दूर रहने के कहा। मना करने पर नाैशाद ने गाैरव की पिटाई कर दी। इसका बदला लेने के लिए गौरव ने नौशाद की मंगलवार को गोली मारकर हत्या कर दी।