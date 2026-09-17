Bijnor News: लंबे रूट के लिए सुगम सफर, बिजनौर, नजीबाबाद से एसी बसें शुरू

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बिजनौर डिपो से दोपहर 12 बजे एक एसी बस बरेली के लिए रवाना होती है। यह बस बरेली पहुंचने के बाद हरिद्वार जाती है और वहां से बिजनौर लौटती है। इससे बिजनौर के साथ ही आसपास के यात्रियों को बरेली और हरिद्वार की ओर आवागमन में सुविधा मिलेगी। इसी तरह बिजनौर डिपो से दोपहर 12 बजे एक अन्य एसी बस दिल्ली के लिए संचालित हो रही है। बिजनौर से दिल्ली का किराया 358 से 404 रुपये तक है। यह बस दिल्ली पहुंचने के बाद देहरादून होते हुए बिजनौर लौटती है। इसके अलावा नजीबाबाद से भी दिल्ली के लिए एसी बस सेवा शुरू की गई है। सुबह करीब साढ़े सात बजे यह बस नजीबाबाद से दिल्ली के लिए रवाना होती है। साथ ही बिजनौर डिपो से सुबह 11 बजे, डेढ़ बजे और दो बजे एसी बस दिल्ली के लिए रवाना हो रही हैं।डिपो इंचार्ज प्रदीप कुमार का कहना है कि रोडवेज की ओर से लंबे रूट पर यात्रियों की सुविधा को देखते हुए इन बसों का संचालन शुरू किया गया है। इससे यात्रियों को सफर के दौरान गर्मी और उमस से राहत मिलने के साथ ही लंबी दूरी की यात्रा अधिक सुविधाजनक होगी।