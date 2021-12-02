Baghpat News: प्रधान की मां के साथ घर में घुसकर मारपीटस्मैक के साथ एक गिरफ्तार

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बड़ौत। दिल्ली से बड़ौत आ रही कार से शनिवार देर रात पूर्वी यमुना नहर की पटरी पर पुलिस ने 116 पुड़ियों में 27 ग्राम स्मैक बरामद की गई। स्मैक को दिल्ली से लेकर आने वाला नदीम उर्फ बिल्डर निवासी किदवई नगर बड़ौत भी पुलिस ने पकड़ लिया। सीओ अंशु जैन ने बताया कि कार को रोककर तलाशी लेने पर डैशबोर्ड से स्मैक की 116 पुड़ियां मिलीं। पूछताछ में उसने पुलिस को बताया कि वह दिल्ली से स्मैक खरीदकर लाता है और बड़ौत में बेचता है। संवाद