Bijnor News: कार्यालय नहीं पहुंचे पंचायत सहायक, 350 को नोटिस जारी

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बिजनौर। भले ही ग्राम पंचायतों में व्यवस्था सुदृढ़ बनाने के लिए पंचायत सहायकों की तैनाती की गई लेकिन जिले में पंचायत सहायक कार्यालय ही नहीं पहुंच रहे हैं। ऐसे में कार्यालय नहीं पहुंचने वाले 350 पंचायत सहायकों को डीपीआरओ ने नोटिस जारी किए हैं।जिले में 1123 ग्राम पंचायत हैं। इनमें 1000 ग्राम पंचायत सहायक कार्यरत हैं। सरकारी योजनाओं का लाभ ग्रामीणों को मिले इसलिए, पंचायत सहायकों की तैनाती हुई थी लेकिन कुछ सहायक पंचायतों में पहुंच ही नहीं रहे। इस वजह से सरकारी योजनाओं का संचालन, पंचायत भवन में कंप्यूटर से जुड़े काम, ग्रामीणों को डिजिटल सेवाएं प्रदान करने के कार्य ठप हो रहे हैं। ऐसे में अब डीपीआरओ कार्यालय से पंचायत सहायकों को नोटिस जारी कर अनुपस्थित नहीं रहने के निर्देश दिए गए हैं।क्रॉप सर्वे में पंचायत सहायक करेंगे कामपंचायत सहायक क्रॉप सर्वे का भी काम करेंगे। प्रत्येक गांव में एक पंचायत सहायक है। अभी तक पंचायत कार्यालय का ही काम करते थे। ऐसे में सोमवार से सर्वे शुरू हो रहा है। जिसके चलते पंचायत सहायकों को समय से उपस्थित होकर सर्वे में सहयोग करने के निर्देश दिए गए हैं। क्रॉप सर्वे का कार्य कृषि विभाग का है।पंचायत सहायकों के ये हैं काम-ई-ग्राम स्वराज और अन्य सरकारी पोर्टलों पर पंचायत के विकास कार्यों, खर्च और प्रस्तावों की ऑनलाइन फीडिंग करना-ग्रामीणों के लिए आय, जाति, निवास प्रमाण पत्र व अन्य जरूरी दस्तावेज तैयार करना-सरकार की जन-कल्याणकारी योजनाओं के पात्र व्यक्तियों की सूची तैयार करना-ग्रामीण विकास योजनाओं से जुड़े रिकॉर्ड और रजिस्टर को व्यवस्थित रखना-ग्रामीणों की शिकायतें व समस्याएं सुनकर ग्राम प्रधान और पंचायत सचिव तक पहुंचानाग्राम पंचायतों में अनुपस्थित रहने वाले सहायकों को नोटिस जारी किए हैं। एक दिन भी अनुपस्थित होने पर होने कार्रवाई की जाएगी। कृषि विभाग के क्रॉप सर्वे में भी पंचायत सहायक सहयोग करेंगे। ....डॉ. प्रीतम सिंह, डीपीआरओ, बिजनौर