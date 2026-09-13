Baghpat News: एक लाख और जेवर के साथ युवती लापता

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उनके अनुसार घर में रखे एक लाख रुपये और दो लाख रुपये कीमत के जेवर भी गायब मिले। जेवर उसने अपनी बेटी की शादी के लिए बनवा कर रखे थे। उन्होंने आदिल पर बेटी को गायब करने का शक भी जताया। जांच अधिकारी इंस्पेक्टर आशीष पुंडीर का कहना है कि आरोपी आदिल के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। युवती को जल्द तलाश कर लिया जाएगा।

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खेकड़ा। कस्बे के रहने वाले एक व्यक्ति ने शनिवार को कोतवाली में शिकायत कर बताया कि शुक्रवार की रात उसकी बेटी घर से लापता हो गई। उनको शनिवार सुबह इस बारे में पता चला।