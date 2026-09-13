Bijnor News: तय सड़कों पर ही चलेंगी ई-रिक्शा, दो जोन में बांटा शहर

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ई-रिक्शा के ट्रैफिक प्लान को साझा करने के लिए शनिवार को पुलिस लाइन में ई-रिक्शा संगठन और चालकों की बैठक भी बुलाई गई, जिसमें एसडीएम स्मृति मिश्रा और यातायात प्रभारी मौजूद रह। एसडीएम स्मृति मिश्रा ने कहा कि शहर में ई-रिक्शाओं के संचालन को व्यवस्थित करने और शहर को जाम से राहत दिलाने के लिए नई व्यवस्था तय की है। जाम की समस्या के समाधान के लिए पूरे बिजनौर शहर को हरा और लाल, दो जोन में बांटा गया है। ई-रिक्शाओं के संचालन के लिए दो रूट निर्धारित किए गए हैं। इन रूटों पर ई-रिक्शाओं का संचालन प्रतिदिन सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक किया जाएगा। हालांकि, बच्चों और बीमार व्यक्तियों को ले जाने वाले ई-रिक्शाओं को निर्धारित रूट में छूट प्रदान की जाएगी। रात में आठ बजे के बाद ई-रिक्शा किसी भी सड़क पर चल सकेंगी। बताया कि यह व्यवस्था एक अक्तूबर 2026 से लागू होगी। इसके बाद सभी ई-रिक्शाओं को निर्धारित रूट पर ही चलना होगा। निर्धारित मार्ग के अलावा अन्य रास्तों पर ई-रिक्शा चलते पाए जाने पर मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। साथ ही अपंजीकृत और असत्यापित ई-रिक्शाओं का संचालन प्रतिबंधित रहेगा। बैठक में यूनियन पदाधिकारियों और चालकों को इन नियमों की जानकारी दी गई।रूट नंबर एक-रंग हराशक्ति चौराहा, रेलवे स्टेशन चौराहा, सेंट मैरी स्कूल चौराहा, मंडावर चौराहा, मित्तल पेट्रोल पंप तिराहा, ईदगाह तिराहा, ईदगाह चौराहा, बाईपास होते हुए जाटान चौकी, पुरानी तहसील, डाकखाना चौराहा, नगर पालिका तिराहा, से शक्ति चौराहा तक आवाजाही रहेगी। इस रूट पर यूनिक नंबर बी-0001 से बी-2000 तक वाली ई रिक्शा दौड़ सकेंगी।रूट नंबर दो- रंग लालशक्ति चौराहा से रेलवे स्टेशन चौराहा, सेंट मैरी स्कूल चौराहा, कंट्रोल रूम तिराहा, नगीना चौराहा, कालिका माता मंदिर चौराहा, कृष्णा कॉलेज तिराहा, चांदपुर तिराहा, चांदपुर की चुंगी, जाटान चौकी, पुरानी तहसील, डाकखाना चौराहा, नगर पालिका तिराहा से शक्ति चौराहा तक रहेगा। इस रूट पर यूनिक नंबर बी-2001 से बी-4000 तक वाली ई रिक्शा चल सकेंगी।जाम से निजात दिलाने के लिए ई रिक्शा के संचालन को रूट तय कर दिए गए हैं। दो जोन में शहर को बांटा गया है। हरा और रंग के स्टीकर रिक्शाओं पर लगाए जाएंगे। तय रूट पर ही इन्हें चलने की अनुमति होगी। -गौतम राय, एएसपी यातायात बिजनौर