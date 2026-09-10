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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Muzaffarnagar News ›   Swine flu confirmed in patient with cold and cough; total cases reach 15.

Muzaffarnagar News: नजला-खांसी के रोगी में स्वाइन फ्लू की पुष्टि, 15 हुई संख्या

Thu, 10 Sep 2026 11:29 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Thu, 10 Sep 2026 11:29 PM IST
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Swine flu confirmed in patient with cold and cough; total cases reach 15.
संवाद न्यूज एजेंसी
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मुजफ्फरनगर। जनपद में नजला-खांसी के एक रोगी में स्वाइन फ्लू की पुष्टि हुई है। एक रोगी में स्वाइन फ्लू की पुष्टि होने पर स्वास्थ्य विभाग की रैपिड रेस्पांस टीम उपचार के लिए मखियाली स्थित रोगी के घर पहुंची। जनपद में फ्लू के मरीजों की संख्या 15 हो गई। जबकि डेंगू के छह रोगी सामने आ चुके हैं।
जनपद में स्वाइन फ्लू और डेंगू के मामले धीरे-धीरे बढ़ रहे हैं। तीन दिन पहले खतौली के एक व्यक्ति में स्वाइन फ्लू एवं सरकुलर रोड निवासी एक व्यक्ति में डेंगू की पुष्टि हुई थी। जनपद में स्वाइन फ्लू के मरीजों की संख्या 14 एवं डेंगू मरीजों की संख्या छह हो गई थी।
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मखियाली में एक और मरीज में स्वाइन फ्लू की पुष्टि हुई है। अब तक स्वाइन फ्लू के 15 रोगी सामने आ चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से सभी मरीजों के आवास पर रैपिड रेस्पांस टीम भेजी जा चुकी है।
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वर्जन
घबराने की आवश्यकता नहीं है। बताया कि अब तक स्वाइन फ्लू का हल्का वायरस सामने आया है। इस प्रकार का संक्रमण जानलेवा नहीं होता और आमतौर पर आराम एवं देखभाल से अपने आप ठीक हो जाता है। उन्होंने सलाह दी कि तेज बुखार, गले में खराश, खांसी, नाक बहना और थकान एवं उल्टी आने की स्थिति में चिकित्सक को दिखाएं। - डॉ. शमशेर आलम, एपीडेमियोलॉजिस्ट
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