Meerut News: दानपात्र का ताला तोड़कर नकदी चोरी

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किठौर। गांव महलवाला में बुधवार को न्यू शिव मंदिर में रखे हुए दान पात्र का ताला तोड़कर चोरों ने चोरी कर ली। पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन की। थाना प्रभारी सुबोध कुमार सक्सेना ने बताया कि महलवाला गांव के एक छोर पर शिव मंदिर है। जिसमें गांव का ही जेव वाल्मीकि साफ-सफाई करता है। बताया कि बुधवार शाम करीब 5:00 बजे वह साफ-सफाई तथा पूजा करने को लोगों के लिए मंदिर खुला खोलकर चला गया था। वह दोबारा मंदिर पहुंचा तो उसने देखा कि किसी ने दानपात्र का ताला तोड़कर उसमें रखी नकदी चोरी कर ली। इस मामले में गांव के ही राधेश्याम ने अज्ञात के खिलाफ तहरीर दी है।