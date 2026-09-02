Meerut News: डीआईजी के आदेश पर डेढ़ महीने बाद चोरी की प्राथमिकी दर्ज

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-सीसीटीवी में चेहरा छिपाकर जाता दिखा संदिग्धसंवाद न्यूज एजेंसकंकरखेड़ा। खड़ौली गांव में इंशाद के घर में चोरी के मामले में पुलिस ने डीआईजी कलानिधि नैथानी के आदेश के बाद लगभग डेढ़ महीने बाद चोरी की प्राथमिकी दर्ज की। इस दौरान पीड़ित कंकरखेड़ा थाने के चक्कर काटता रहा। पीड़ित के अनुसार चोरों ने 17 जुलाई को उसके घर में घुसकर अलमारी का ताला तोड़ दिया था। चोर बेटी की शादी के लिए बनवाकर रखे सोने-चांदी के आभूषण और 60 हजार रुपये चोरी कर ले गए थे। पुलिस प्राथमिकी दर्ज कर जांच में लग गई है।खड़ौली निवासी इंशाद ने मंगलवार को थाने पर प्राथमिकी दर्ज कराते हुए बताया कि 17 जुलाई की रात करीब दो बजे चोर घर में घुस आए। घटना के समय वह दूसरे कमरे में सो रहे थे। चोरों ने सेफ-अलमारी का ताला तोड़कर उसमें रखे सोने-चांदी के जेवर और नकदी चोरी कर ली। चोरी हुए सामान में एक सोने की अंगूठी, सोने की चेन, दो जोड़ी चांदी की पायल, चांदी का गले का सेट, चार जोड़ी चुकटी, एक जोड़ी सोने के कुंडल और सोने की एक लौंग शामिल है।पीड़ित के अनुसार, आभूषण उसने बेटी की शादी के लिए बनवाकर सुरक्षित रखे गए थे। इसके अलावा चोर 60 हजार रुपये की नकदी भी ले गए थे।सीओ दौराला शिव ठाकुर ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।