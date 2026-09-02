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Meerut News: युवक का होटल से अपहरण, पुलिस ने मुक्त कराकर तीन आरोपी पकड़े

Wed, 02 Sep 2026 10:52 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Wed, 02 Sep 2026 10:52 PM IST
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Youth abducted from hotel; police rescue him and arrest three accused.
फोटो
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संवाद न्यूज एजेंसी
गंगानगर। कसेरू बक्सर स्थित एक होटल पर रुपयों के लेनदेन पर कार सवार एक युवक को उठाकर ले गए। पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर युवक को मुक्त करा लिया।
सीओ सदर देहात सुधीर सिंह के मुताबिक, गंगानगर थाना क्षेत्र के कसेरू बक्सर निवासी मनीष ने मंगलवार शाम को पुलिस को सूचना दी। उसका भाई विक्की होटल पर काम करता है। रुपयों के लेनदेन को लेकर कुछ लोगों से उसका विवाद हुआ। आरोप है तीनों ने उसके साथ मारपीट की और कार में डालकर ले गए।
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सूचना पर इंस्पेक्टर गंगानगर ने मोबाइल लोकेशन के आधार पर तीन आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए पीड़ित को मुक्त करा लिया। पुलिस ने आरोपियों से कार और मोबाइल बरामद किए हैं। ऋषभ उर्फ बादल निवासी हाशिमपुर, रामराज, निखिल और सतपाल निवासी झुनझुनी बहसूमा को गिरफ्तार किया। पुलिस ने अपहरण और मारपीट की धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर आरोपियों को जेल भेज दिया।
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