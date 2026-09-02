Meerut News: सरिये और बिजली के तार से युवक पर हमला, घायल

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मेरठ। देहलीगेट थाना क्षेत्र में कंफेक्शनरी से सामान लेने निकले अरशद पर रास्ते में रोककर चार हमलावरों ने सरिये व बिजली के तार से हमला कर घायल कर दिया। पीड़ित ने थाने पर तहरीर देते हुए कार्रवाई की मांग की है।जली कोठी निवासी अरशद ने देहली गेट थाने पर तहरीर देते हुए बताया कि मंगलवार रात करीब 11 बजे वह घर के पास स्थित कंफेक्शनरी की दुकान से सामान लेने के लिए निकला था। घर से कुछ दूरी पर ही मोहल्ले के दो आरोपियों ने अपने दो अज्ञात साथियों के साथ मिलकर उसका रास्ता रोक लिया। आरोप है कि आरोपियों ने सरिये तथा बिजली के केबल के तार से उसके सिर और शरीर पर ताबड़तोड़ वार कर दिए। हमले में उसे गंभीर चोट आई। आरोपियों ने पीड़ित को दौड़कर पीटा। सीओ कोतवाली संग्राम सिंह का कहना है कि आरोपियों की गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है।