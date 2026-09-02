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Meerut News: आरटीओ कार्यालय के गेट पर पुलिस का पहरा, दलालों की एंट्री पर सख्ती

Wed, 02 Sep 2026 10:00 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Wed, 02 Sep 2026 10:00 PM IST
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Police guard at RTO office gate; strict curbs on entry of touts.
कानपुर में छापे के बाद सतर्क हो गए मेरठ आरटीओ के अधिकारी
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फोटो समाचार
माई सिटी रिपोर्टर
मेरठ। कानपुर आरटीओ कार्यालय में भ्रष्टाचार को लेकर उठे सवालों की गूंज मेरठ तक पहुंच गई है। इसके बाद मेरठ आरटीओ कार्यालय में बाहरी लोगों और कथित दलालों की आवाजाही पर सख्ती बढ़ा दी गई है। कार्यालय के मुख्य गेट पर पुलिसकर्मियों की तैनाती कर दी गई है। अब अधिकारियों से मिलने या कार्यालय के अंदर जाने वाले बाहरी व्यक्ति को पहले संबंधित अधिकारी से फोन पर पहरेदार से बात करानी होगी। अनुमति मिलने के बाद ही उसे प्रवेश दिया जा रहा है।
आरटीओ कार्यालय में दलाल और कर्मचारियों की मिलीभगत के मामले पूर्व में कई बार उजागर हुए हैं। आरोप हैं कि बगैर दलालों के सहयोग के विभाग में कोई भी काम कराना आसान नहीं है।
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पिछले महीने कानपुर के आरटीओ कार्यालय में जिला प्रशासन और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में उजागर हुए भ्रष्टाचार के बाद से मेरठ आरटीओ कार्यालय में भी हड़कंप मचा हुआ है। आरटीओ ने दलालों और बाहरी लोगों के प्रवेश को प्रतिबंधित करने के लिए अपने कार्यालय के गेट पर पुलिस का पहरा बैठा दिया है।
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अब आरटीओ कार्यालय में किसी भी अधिकारी से मिलना आसान नहीं होगा। अगर आपके पास किसी अधिकारी का मोबाइल नंबर नहीं है तो कार्यालय में किसी भी तरह प्रवेश नहीं मिलेगा।
बुधवार को आरटीओ कार्यालय में यह दृश्य देखने को मिला। गेट पर तैनात सिपाही ने कार्यालय परिसर में प्रवेश देने से पहले संबंधित अधिकारी से फोन कराने की बात कही। सिपाही ने बताया कि अधिकारियों के आदेश का अनुपालन किया जा रहा है। अधिकारी से फोन पर बात कराने पर ही कार्यालय परिसर में प्रवेश दिया जाएगा।

आरटीओ प्रशासन अनीता सिंह का कहना है कि कार्यालय में दलालों का प्रवेश वर्जित है। कोई दलाल अंदर न आए, इसलिए गेट पर सिपाही तैनात किए गए हैं। जनता के कार्य के लिए काउंटर व्यवस्था की गई है। अगर किसी व्यक्ति का अपना काम है और कोई दिक्कत है तो वह संबंधित कर्मचारी से कहे ताकि वह उस व्यक्ति को हमारे कार्यालय तक छोड़ेगा। इतना ही नहीं किसी भी व्यक्ति को किसी अधिकारी से गेट पर तैनात सिपाही को फोन कराने की जरूरत नहीं है, वह अपना आधार कार्ड या संबंधित कार्य के दस्तावेज दिखाएगा तो उसको प्रवेश दिया जाएगा।


काउंटर से ही करा सकते हैं वाहन संबंधी कार्य
अगर आप आरटीओ कार्यालय में ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन रजिस्ट्रेशन, वाहन एनओसी अथवा अन्य कोई कार्य कराना चाहते हैं तो आपको संबंधित खिड़की पर ही पहुंचना होगा। यहां पर तैनात संबंधित लिपिक को संबंधित काम के लिए आवेदन देना होगा। लोगों को सीधे काउंटर पर जाकर अपना काम कराने की सलाह दी जा रही है।
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