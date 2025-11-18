01:54 AM, 21-Nov-2026

अमेरिकी कंपनियों पर बिफरे ट्रंप: बोले- देश से बाहर डेटा सेंटर बनाने लगेगा दंड, चीन से एआई की होड़ पर क्या कहा?

अमेरिका और चीन के बीच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा तेज हो रही है। इसी बीच ट्रंप ने तकनीकी निवेश और डेटा सेंटर को देश में ही बनाए रखने की बात कही है। उन्होंने चीन के साथ एआई सुरक्षा उपायों पर सहमति का भी जिक्र किया। आखिर क्या है उनकी पूरी रणनीति?