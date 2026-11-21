भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI) ने ग्रेड ए और ग्रेड बी अधिकारियों के 68 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। इनमें असिस्टेंट मैनेजर (ग्रेड ए) के 63 और मैनेजर (ग्रेड बी) के 5 पद शामिल हैं। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 21 नवंबर 2026 से शुरू हो गई है। योग्य उम्मीदवार 11 दिसंबर 2026 तक आधिकारिक वेबसाइट sidbi.in पर आवेदन कर सकते हैं।

विवरण जानकारी भर्ती संस्था भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI) पद का नाम असिस्टेंट मैनेजर और मैनेजर विज्ञापन संख्या 8/Grade ‘A’ and ‘B’/2026-27 कुल पद 68 ग्रेड ए के पद 63 ग्रेड बी के पद 5 आवेदन शुरू 21 नवंबर 2026 आवेदन की अंतिम तारीख 11 दिसंबर 2026 फेज-1 और फेज-2 परीक्षा 27 दिसंबर 2026 (संभावित) इंटरव्यू फरवरी 2027 (संभावित) आवेदन का माध्यम ऑनलाइन आधिकारिक वेबसाइट sidbi.in

ग्रेड ए और बी में कितने पद खाली हैं?

सिडबी ने अलग-अलग स्ट्रीम में कुल 68 पदों पर भर्ती निकाली है। ग्रेड ए में सामान्य, हिंदी, विधि और सिस्टम/आईटी स्ट्रीम के पद हैं। वहीं, ग्रेड बी में हिंदी, विधि और सिस्टम/आईटी स्ट्रीम में नियुक्तियां की जाएंगी।

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स्ट्रीम पदों की संख्या सामान्य 53 हिंदी 2 विधि 3 सिस्टम/आईटी 5 कुल 63

ग्रेड बी के पद

स्ट्रीम पदों की संख्या हिंदी 1 विधि 3 सिस्टम/आईटी 1 कुल 5

शैक्षणिक योग्यता और अनुभव

ग्रेड ए और ग्रेड बी के लिए योग्यता पद और स्ट्रीम के अनुसार अलग-अलग निर्धारित की गई है। सामान्य तौर पर उम्मीदवारों के पास संबंधित विषय में स्नातक, कानून की डिग्री, इंजीनियरिंग डिग्री, एमसीए या निर्धारित प्रोफेशनल योग्यता होनी चाहिए।

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स्ट्रीम ग्रेड ए की योग्यता ग्रेड बी की योग्यता सामान्य कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, मैथ्स, स्टैटिस्टिक्स, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन या इंजीनियरिंग में 60% अंकों के साथ स्नातक। पात्र आरक्षित वर्गों के लिए 50% अंक। सीए, सीएस, सीएमए, सीएफए या दो वर्षीय फुल टाइम एमबीए/पीजीडीएम भी मान्य इस स्ट्रीम में ग्रेड बी का पद नहीं हिंदी हिंदी और अंग्रेजी विषयों के निर्धारित संयोजन के साथ स्नातक तथा एक वर्षीय अनुवाद डिप्लोमा या संबंधित विषयों के साथ हिंदी/अंग्रेजी में मास्टर डिग्री निर्धारित हिंदी-अंग्रेजी विषय संयोजन के साथ स्नातक और अनुवाद डिप्लोमा या संबंधित मास्टर डिग्री विधि कम से कम 50% अंकों के साथ कानून में स्नातक और बार काउंसिल ऑफ इंडिया में नामांकन कम से कम 50% अंकों के साथ कानून में स्नातक और बार काउंसिल ऑफ इंडिया में नामांकन सिस्टम/आईटी कम से कम 60% अंकों के साथ बीई/बीटेक या एमसीए कम से कम 60% अंकों के साथ बीई/बीटेक या एमसीए

पात्र एससी, एसटी और दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए कुछ पदों पर न्यूनतम अंकों की सीमा में छूट दी गई है। सिस्टम/आईटी स्ट्रीम में यह सीमा 55% और विधि स्ट्रीम में 45% है।

कितना कार्य अनुभव जरूरी है?

ग्रेड ए सामान्य: सामान्यतः संबंधित वित्तीय संस्थानों, बैंकों, एनबीएफसी, फिनटेक कंपनियों या माइक्रोफाइनेंस संस्थानों में अधिकारी स्तर पर दो साल का अनुभव। वैकल्पिक रूप से तीन साल का संबंधित क्लेरिकल अनुभव भी मान्य हो सकता है। सीए और फुल टाइम एमबीए/पीजीडीएम उम्मीदवारों को नोटिफिकेशन की शर्तों के अनुसार छूट है।

सामान्यतः संबंधित वित्तीय संस्थानों, बैंकों, एनबीएफसी, फिनटेक कंपनियों या माइक्रोफाइनेंस संस्थानों में अधिकारी स्तर पर दो साल का अनुभव। वैकल्पिक रूप से तीन साल का संबंधित क्लेरिकल अनुभव भी मान्य हो सकता है। सीए और फुल टाइम एमबीए/पीजीडीएम उम्मीदवारों को नोटिफिकेशन की शर्तों के अनुसार छूट है। ग्रेड ए हिंदी: अनुवाद, पारिभाषिक शब्दावली या राजभाषा नीति से जुड़े काम में दो साल का अनुभव

अनुवाद, पारिभाषिक शब्दावली या राजभाषा नीति से जुड़े काम में दो साल का अनुभव ग्रेड ए विधि: संबंधित संस्थानों में लॉ ऑफिसर के रूप में दो साल का अनुभव

संबंधित संस्थानों में लॉ ऑफिसर के रूप में दो साल का अनुभव ग्रेड ए सिस्टम/आईटी: संबंधित क्षेत्र में दो साल का अनुभव

संबंधित क्षेत्र में दो साल का अनुभव ग्रेड बी हिंदी: संबंधित क्षेत्र में पांच साल का अनुभव

संबंधित क्षेत्र में पांच साल का अनुभव ग्रेड बी विधि: लॉ ऑफिसर के रूप में पांच साल का अनुभव

लॉ ऑफिसर के रूप में पांच साल का अनुभव ग्रेड बी सिस्टम/आईटी: आईटी क्षेत्र में पांच साल का अनुभव, जिसमें कम से कम दो साल संबंधित विशेषज्ञता वाले क्षेत्र में होना चाहिए।

आयु सीमा और छूट

ग्रेड ए और ग्रेड बी के लिए न्यूनतम और अधिकतम आयु सीमा अलग-अलग है।

पद न्यूनतम आयु अधिकतम आयु असिस्टेंट मैनेजर (ग्रेड ए) 21 वर्ष 30 वर्ष मैनेजर (ग्रेड बी) 25 वर्ष 33 वर्ष

आयु की गणना के लिए कटऑफ तारीख 21 नवंबर 2026 निर्धारित की गई है।

आवेदन शुल्क कितना है?

सिडबी भर्ती के लिए आवेदन शुल्क उम्मीदवार की श्रेणी के अनुसार तय किया गया है।

श्रेणी आवेदन शुल्क सूचना शुल्क कुल शुल्क सामान्य ₹925 ₹175 ₹1,100 ओबीसी ₹925 ₹175 ₹1,100 ईडब्ल्यूएस ₹925 ₹175 ₹1,100 एससी शून्य ₹175 ₹175 एसटी शून्य ₹175 ₹175 दिव्यांग शून्य ₹175 ₹175 सिडबी के कर्मचारी शून्य शून्य शून्य

चयन प्रक्रिया: तीन चरणों में होगा चयन

सिडबी ग्रेड ए और बी भर्ती में उम्मीदवारों का चयन तीन चरणों के आधार पर किया जाएगा।

फेज-1 परीक्षा: यह ऑनलाइन स्क्रीनिंग परीक्षा होगी। इसके आधार पर अगले चरण के लिए उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। फेज-2 परीक्षा: फेज-1 में सफल उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल होंगे। इसमें विषय संबंधी जानकारी, पेशेवर विशेषज्ञता और अंग्रेजी लेखन कौशल सहित अन्य क्षेत्रों का आकलन होगा। इंटरव्यू: फेज-2 के बाद चयनित उम्मीदवारों को व्यक्तिगत साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। बैंक जरूरत के अनुसार साइकोमेट्रिक या अन्य मूल्यांकन भी करा सकता है।

फेज-1 और फेज-2 की परीक्षा 27 दिसंबर 2026 को संभावित रूप से आयोजित की जाएगी। इंटरव्यू फरवरी 2027 में होने की संभावना है।

कितनी मिलेगी सैलरी?

सिडबी में चयनित अधिकारियों को आकर्षक वेतन के साथ विभिन्न भत्ते और अन्य सुविधाएं मिलेंगी।

विवरण ग्रेड ए ग्रेड बी शुरुआती मूल वेतन ₹62,500 ₹78,450 वेतनमान ₹62,500–₹1,26,100 ₹78,450–₹1,41,600 अनुमानित मासिक सकल वेतन ₹1,20,000 ₹1,45,000 अनुमानित सालाना सीटीसी ₹30–34 लाख ₹40–43 लाख

सिडबी भर्ती 2026 के लिए आवेदन कैसे करें?

उम्मीदवार नीचे दिए गए चरणों के जरिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं: