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जस्टिस जीएस अहलूवालिया और जस्टिस अनुराधा शुक्ला की खंडपीठ ने सुनवाई के बाद एकल पीठ के पूर्व फैसले को सही ठहराया। लश्कर स्थित कृषि उपज मंडी समिति की उप मंडी मोहना में कार्यरत कर्मचारी की सेवाएं समाप्त करना अवैध साबित हुआ, किंतु चार दशक के लंबे इंतजार के बाद भी उसे नौकरी वापस नहीं मिल पाई।मामले की शुरुआत वर्ष 1986 में हुई थी। याचिकाकर्ता दशरथ ने जनवरी 1986 से 31 दिसंबर 1987 तक कृषि उपज मंडी समिति में दैनिक वेतनभोगी के रूप में काम किया था। इसके पश्चात मंडी समिति ने विभिन्न कारण बताकर उसे सेवा से हटा दिया। नौकरी से निकाले जाने के विरोध में कर्मचारी ने वर्ष 1993 में श्रम न्यायालय का रुख किया।श्रम न्यायालय में लगभग 19 साल चले कानूनी संघर्ष के बाद 21 दिसंबर 2012 को फैसला आया। श्रम अदालत ने बर्खास्तगी को अवैध मानते हुए पिछले वेतन के साथ नौकरी पर दोबारा बहाल करने का आदेश दिया था। इस आदेश को मंडी समिति ने उच्च न्यायालय में चुनौती दी।उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने 1 दिसंबर 2025 को माना कि औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 25-एफ का उल्लंघन कर कर्मचारी को काम से हटाया गया था। हालांकि मामला कई दशक पुराना होने के कारण पीठ ने बहाली के स्थान पर 3.50 लाख रुपये का एकमुश्त मुआवजा देने का फैसला सुनाया।इस निर्णय से दोनों पक्ष असंतुष्ट थे। मंडी समिति मुआवजा देने के विरुद्ध थी, जबकि कर्मचारी अपनी पुरानी नौकरी वापस चाहता था। दोनों ने फैसले के खिलाफ युगल पीठ में रिट अपील दायर की।खंडपीठ ने बरकरार रखा फैसलाखंडपीठ ने सुनवाई के दौरान पाया कि लंबे अंतराल के बाद अब नौकरी में वापसी संभव नहीं है। पीठ ने दोनों पक्षों की दलीलें खारिज करते हुए 3.50 लाख रुपये मुआवजे के एकल पीठ के फैसले को सही माना। इस निर्णय के साथ ही 38 साल से चली आ रही कानूनी जंग समाप्त हो गई।