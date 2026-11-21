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वारदात के बाद पीड़ित करीब तीन किलोमीटर का रास्ता पैदल तय करके किसी तरह गांव बुर्ज हरी सिंह पहुंचे। पुलिस को दी शिकायत में रणजोध सिंह तलवंडी ने बताया कि वह परिवार के सदस्यों को गांव जौहलां में रिश्तेदारी में छोड़कर अकेले अपने गांव लौट रहे थे। रात को उन्होंने रायकोट के एक ढाबे पर खाना खाया और करीब 10 बजे फॉर्च्यूनर से वाया बुर्ज हरी सिंह गांव तलवंडी राय के लिए रवाना हुए।इसी दौरान स्कॉर्पियो सवार चार बदमाश उनका पीछा करने लगे। रणजोध सिंह ने बताया कि पीछे आ रही स्कॉर्पियो को रास्ता देने के लिए उन्होंने अपनी फॉर्च्यूनर की रफ्तार धीमी कर गाड़ी सड़क किनारे कर ली। इसी मौके का फायदा उठाकर बदमाशों ने अपनी स्कॉर्पियो आगे लगाकर उन्हें घेर लिया।चारों बदमाशों ने उन्हें जबरन गाड़ी से नीचे खींच लिया। इस दौरान उनके हाथ की उंगलियों में चोटें भी आईं। रणजोध सिंह के मुताबिक, बदमाशों ने कहा कि वे उनकी कार लूटने आए हैं। अपनी जान को खतरा भांपते हुए उन्होंने विरोध नहीं किया और जैसा बदमाश कहते रहे, वैसा ही करते गए। इसके बाद दो बदमाश उनकी फॉर्च्यूनर लेकर और बाकी दो स्कॉर्पियो में सवार होकर फरार हो गए।फॉर्च्यूनर लूटे जाने के बाद रणजोध सिंह सुनसान खेतों में अकेले रह गए। उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और पैदल ही गांव की ओर चल पड़े। करीब तीन किलोमीटर की दूरी तय करने में उन्हें लगभग चार घंटे लग गए। रात करीब साढ़े 12 से एक बजे के बीच वह गांव बुर्ज हरी सिंह पहुंचे। लेकिन यहां भी उन्हें तत्काल मदद नहीं मिल सकी। आधी रात को एक अनजान बुजुर्ग को गांव में घूमते देखकर लोग सहम गए और कई घरों की बत्तियां तक बुझा दी गईं।आखिरकार एक युवक ने हिम्मत दिखाई। उसने बाइक पर रणजोध सिंह के पास पहुंचकर उनका नाम-पता पूछा और पहचान होने के बाद उन्हें गांव तलवंडी राय पहुंचाया। घर पहुंचकर रणजोध सिंह ने परिजनों को पूरी वारदात बताई।घटना की सूचना रात करीब ढाई बजे रायकोट पुलिस को दी गई। शिकायत मिलने पर थाना सदर रायकोट के प्रभारी हीरा सिंह पुलिस टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू कर दी है।बताया जा रहा है कि कई सीसीटीवी कैमरों में संदिग्ध स्कॉर्पियो और लूटी गई फॉर्च्यूनर दिखाई दी हैं। अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। लुधियाना ग्रामीण के एसएसपी डॉ. अंकुर गुप्ता खुद मामले की जांच की निगरानी कर रहे हैं। आरोपियों की तलाश के लिए एसआईटी का गठन भी किया गया है।डीएसपी रायकोट मुराद जसवीर सिंह गिल और थाना सदर रायकोट के प्रभारी हीरा सिंह के अनुसार, आरोपियों तक पहुंचने के लिए साइबर सेल और फॉरेंसिक टीमों की मदद ली जा रही है। मोबाइल फोन लोकेशन और डंप डाटा की भी जांच की जा रही है। पुलिस का कहना है कि आरोपियों की पहचान कर लूटी गई फॉर्च्यूनर बरामद करने के प्रयास किए जा रहे हैं, पुलिस को शक है कि कार किसी गैंग द्वारा वारदात करने के लिए लूटी हो सकती है, इसलिए पूरे पंजाब में सभी पुलिस जिलों को अलर्ट भेजा गया है ।रायकोट में लगातार सामने आ रही लूटपाट की घटनाओं ने पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था और अपराध नियंत्रण के दावों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पूर्व सरपंच से फॉर्च्यूनर लूटने की घटना से महज दो दिन पहले लुधियाना रोड पर अज्ञात युवकों ने एक महिला का पर्स छीन लिया था। वहीं जगरांव में नकली खिलौना पिस्तौल से दो दुकानदार लूट लिए ।दिवाली की रात हथियारबंद युवकों ने एक प्रवासी मजदूर के साथ मारपीट कर उससे करीब 10 से 12 हजार रुपये की नकदी लूट ली थी। अब एनआरआई पूर्व सरपंच को निशाना बनाकर उनकी महंगी एसयूवी लूट लिए जाने से इलाके के लोगों में दहशत है।वारदात के बाद रणजोध सिंह ने कहा कि उन्होंने वर्ष 1980 के बाद पंजाब में आतंकवाद के दौर को भी देखा और उस समय भी डटकर परिस्थितियों का सामना किया। उन्होंने करीब पांच साल पहले फॉर्च्यूनर कार 16 लाख रुपये में खरीदी थी, जिसे बदमाश लूटकर ले गए।