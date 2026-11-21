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LIVE: आज बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश के दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी; 34470 करोड़ की परियोजनाओं की देंगे सौगात
न्यूज डेस्क, नई दिल्ली Published by: राहुल कुमार Updated Sat, 21 Nov 2026 07:29 AM IST
खास बातें
नरेन्द्र मोदी आज पश्चिम बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री आईआईटी खड़गपुर के प्लेटिनम जुबली समारोह में भाग लेंगे। इसके बाद वे बिहार के वैशाली जाएंगे, जहां विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री लखनऊ जाएंगे।
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लाइव अपडेट
07:29 AM, 21-Nov-2026
वैशाली जिले में नितीश सेतु का दौरा करेंगे पीएम मोदीइसके बाद प्रधानमंत्री बिहार रवाना होंगे। वह दोपहर करीब 1:15 बजे वैशाली जिले में नितीश सेतु का दौरा करेंगे। इसके बाद दोपहर करीब दो बजे विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण करेंगे। साथ ही कई अन्य परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। इन सभी परियोजनाओं की कुल लागत करीब 34,470 करोड़ रुपये है। इस अवसर पर वह जनसभा को भी संबोधित करेंगे।
इन परियोजनाओं में सड़क संपर्क, ऊर्जा, शहरी बुनियादी ढांचे, जल संसाधन, शिक्षा, स्वास्थ्य और परिवहन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र शामिल हैं। इनका उद्देश्य राज्य में बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करना और आम लोगों को बेहतर सार्वजनिक सेवाएं उपलब्ध कराना है।
07:29 AM, 21-Nov-2026
प्रधानमंत्री सुबह करीब 9:45 बजे आईआईटी खड़गपुर पहुंचेंगेप्रधानमंत्री सुबह करीब 9:45 बजे आईआईटी खड़गपुर पहुंचेंगे और संस्थान के प्लेटिनम जुबली समारोह में शामिल होंगे। इस दौरान वह कार्यक्रम को संबोधित करने के साथ ही 75 विद्यार्थियों से संवाद भी करेंगे। यह संवाद संस्थान की 75 वर्षों की यात्रा का प्रतीक होगा।
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07:26 AM, 21-Nov-2026