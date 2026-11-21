07:29 AM, 21-Nov-2026 वैशाली जिले में नितीश सेतु का दौरा करेंगे पीएम मोदी इसके बाद प्रधानमंत्री बिहार रवाना होंगे। वह दोपहर करीब 1:15 बजे वैशाली जिले में नितीश सेतु का दौरा करेंगे। इसके बाद दोपहर करीब दो बजे विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण करेंगे। साथ ही कई अन्य परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। इन सभी परियोजनाओं की कुल लागत करीब 34,470 करोड़ रुपये है। इस अवसर पर वह जनसभा को भी संबोधित करेंगे।



इन परियोजनाओं में सड़क संपर्क, ऊर्जा, शहरी बुनियादी ढांचे, जल संसाधन, शिक्षा, स्वास्थ्य और परिवहन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र शामिल हैं। इनका उद्देश्य राज्य में बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करना और आम लोगों को बेहतर सार्वजनिक सेवाएं उपलब्ध कराना है। इसके बाद प्रधानमंत्री बिहार रवाना होंगे। वह दोपहर करीब 1:15 बजे वैशाली जिले में नितीश सेतु का दौरा करेंगे। इसके बाद दोपहर करीब दो बजे विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण करेंगे। साथ ही कई अन्य परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। इन सभी परियोजनाओं की कुल लागत करीब 34,470 करोड़ रुपये है। इस अवसर पर वह जनसभा को भी संबोधित करेंगे।इन परियोजनाओं में सड़क संपर्क, ऊर्जा, शहरी बुनियादी ढांचे, जल संसाधन, शिक्षा, स्वास्थ्य और परिवहन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र शामिल हैं। इनका उद्देश्य राज्य में बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करना और आम लोगों को बेहतर सार्वजनिक सेवाएं उपलब्ध कराना है।

07:29 AM, 21-Nov-2026 प्रधानमंत्री सुबह करीब 9:45 बजे आईआईटी खड़गपुर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री सुबह करीब 9:45 बजे आईआईटी खड़गपुर पहुंचेंगे और संस्थान के प्लेटिनम जुबली समारोह में शामिल होंगे। इस दौरान वह कार्यक्रम को संबोधित करने के साथ ही 75 विद्यार्थियों से संवाद भी करेंगे। यह संवाद संस्थान की 75 वर्षों की यात्रा का प्रतीक होगा।







प्रधानमंत्री सुबह करीब 9:45 बजे आईआईटी खड़गपुर पहुंचेंगे और संस्थान के प्लेटिनम जुबली समारोह में शामिल होंगे। इस दौरान वह कार्यक्रम को संबोधित करने के साथ ही 75 विद्यार्थियों से संवाद भी करेंगे। यह संवाद संस्थान की 75 वर्षों की यात्रा का प्रतीक होगा।

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