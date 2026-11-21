बानसूर क्षेत्र के बाढ़मिलकपुर (रसनाली) गांव में गैस सिलेंडर में आग लगने से बड़ा हादसा हो गया। घटना में 12 से अधिक महिला और पुरुष घायल हो गए। हादसे के बाद गांव में अफरा-तफरी मच गई। घायलों को एंबुलेंस और निजी वाहनों की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया।

जानकारी के अनुसार, गांव में अचानक गैस सिलेंडर में आग लग गई। इसकी चपेट में आने से आसपास मौजूद एक दर्जन से अधिक महिला-पुरुष घायल हो गए। घटना के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई। ग्रामीणों ने तत्परता दिखाते हुए घायलों को बाहर निकालने और अस्पताल पहुंचाने में मदद की।

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घायलों को उपजिला अस्पताल बानसूर और बीडीएम अस्पताल कोटपूतली में भर्ती कराया गया है। दोनों अस्पतालों में उनका उपचार जारी है। हादसे की सूचना मिलने पर घायलों के परिजन और ग्रामीण भी अस्पताल पहुंचने लगे। फिलहाल घायलों की संख्या 12 से अधिक बताई जा रही है। गैस सिलेंडर में आग लगने के वास्तविक कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है। घायलों की स्थिति और हादसे से जुड़ी अन्य जानकारी सामने आना बाकी है।