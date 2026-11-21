जेपी अग्रवाल को मानती हैं अपना गुरु

इसी दौरान इंटरनेट पर एक्यूप्रेशर संस्थान प्रयागराज के संस्थापक जेपी अग्रवाल के वीडियो देखने लगीं। उनकी उपचार पद्धति को समझने के साथ ही प्रीतम की इस विधा में रुचि बढ़ती गई। वर्ष 2023 से उन्होंने अमेरिका में एक्यूप्रेशर का प्रचार-प्रसार शुरू कर दिया। धीरे-धीरे ऑनलाइन माध्यम से एक समूह तैयार किया, जिसमें हजारों लोग जुड़ चुके हैं। वह ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से लोगों को एक्यूप्रेशर के तरीके सिखाती हैं।

प्रीतम का कहना है कि भारतीय परंपरा में मौजूद इस उपचार पद्धति को अपने ही देश में अपेक्षित महत्व नहीं मिल रहा है, जबकि अमेरिका में लोग इसे लेकर काफी उत्साहित हैं। भारतीय पद्धति के प्रति अमेरिकियों की बढ़ती रुचि ने उन्हें इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है।

अब वह अमेरिका में एक्यूप्रेशर संस्थान खोलने की तैयारी कर रही हैं, ताकि अधिक से अधिक लोगों को इस पद्धति से जोड़ सकें। उन्होंने भारत सरकार से भी एक्यूप्रेशर पद्धति को मान्यता देने की अपील की है।