प्रयागराज : लाखों का पैकेज छोड़ भारतीय चिकित्सा पद्धति से जुड़ीं अमेरिकी प्रीतम कनाडे
लाखों रुपये के पैकेज वाली नौकरी छोड़कर अमेरिका में रह रहीं भारतीय मूल की प्रीतम कनाडे अब एक्यूप्रेशर पद्धति के प्रचार-प्रसार में जुटी हैं। कोरोना काल में भाई को खोने के बाद उन्होंने योग और एक्यूप्रेशर की ओर रुख किया। प्रयागराज के जेपी अग्रवाल से प्रभावित होकर वर्ष 2023 में अमेरिका में इसका प्रचार शुरू किया और अब हजारों लोगों को ऑनलाइन प्रशिक्षण दे रही हैं। वह अमेरिका में एक्यूप्रेशर संस्थान खोलने के साथ ही भारत सरकार से इस पद्धति को मान्यता देने की मांग कर रही हैं।
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मल्टीनेशनल कंपनी में लाखों रुपये के पैकेज वाली नौकरी छोड़कर भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक प्रीतम कनाडे अब एक्यूप्रेशर पद्धति के प्रचार-प्रसार में जुटी हैं। कोरोना काल में भाई को बचाने के लिए बड़े अस्पतालों में उपचार कराने के बावजूद उन्हें खोने के बाद उनके जीवन की दिशा बदल गई। इसके बाद उन्होंने योग, प्राणायाम और एक्यूप्रेशर पद्धति को समझना शुरू किया। अब वह अमेरिका में हजारों लोगों को इस भारतीय पद्धति से जोड़ रही हैं।
प्रीतम कनाडे प्रयागराज के झूंसी स्थित एक्यूप्रेशर संस्थान के संस्थापक जेपी अग्रवाल से प्रभावित होकर अमेरिका से 28वें राष्ट्रीय एक्यूप्रेशर सम्मेलन में शामिल होने पहुंचीं। मूल रूप से महाराष्ट्र के पुणे की रहने वाली प्रीतम ने एमएनआईटी पुणे से बीटेक की पढ़ाई की है। उन्होंने कई बहुराष्ट्रीय कंपनियों में ऊंचे पदों पर काम किया। बाद में वह अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना में रहने लगीं और वहां भी एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में कार्यरत थीं।
इसी दौरान कोरोना काल में भैया दूज के दिन उनके भाई संजय का निधन हो गया। प्रीतम ने बताया कि भाई को बचाने के लिए देश के बड़े अस्पतालों में उपचार कराया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। इस घटना ने उन्हें भीतर तक झकझोर दिया। वह खुद भी अनिद्रा की समस्या से जूझने लगीं। इसके बाद उन्होंने योग और प्राणायाम का अभ्यास शुरू किया।
जेपी अग्रवाल को मानती हैं अपना गुरु
इसी दौरान इंटरनेट पर एक्यूप्रेशर संस्थान प्रयागराज के संस्थापक जेपी अग्रवाल के वीडियो देखने लगीं। उनकी उपचार पद्धति को समझने के साथ ही प्रीतम की इस विधा में रुचि बढ़ती गई। वर्ष 2023 से उन्होंने अमेरिका में एक्यूप्रेशर का प्रचार-प्रसार शुरू कर दिया। धीरे-धीरे ऑनलाइन माध्यम से एक समूह तैयार किया, जिसमें हजारों लोग जुड़ चुके हैं। वह ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से लोगों को एक्यूप्रेशर के तरीके सिखाती हैं।
प्रीतम का कहना है कि भारतीय परंपरा में मौजूद इस उपचार पद्धति को अपने ही देश में अपेक्षित महत्व नहीं मिल रहा है, जबकि अमेरिका में लोग इसे लेकर काफी उत्साहित हैं। भारतीय पद्धति के प्रति अमेरिकियों की बढ़ती रुचि ने उन्हें इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है।
अब वह अमेरिका में एक्यूप्रेशर संस्थान खोलने की तैयारी कर रही हैं, ताकि अधिक से अधिक लोगों को इस पद्धति से जोड़ सकें। उन्होंने भारत सरकार से भी एक्यूप्रेशर पद्धति को मान्यता देने की अपील की है।