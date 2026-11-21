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Gold Adulteration: सोने में बड़ी मिलावट, हॉलमार्क वाला सोना भी नकली? ऐसे पकड़ें धोखाधड़ी

वीडियो डेस्क/ अमर उजाला डॉट कॉम Published by: Published by: Pallavi Kashyap Updated Sat, 21 Nov 2026 01:22 PM IST







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सोना खरीदने जा रहे हैं तो जरा बच के रहिएगा, क्योंकि आजकल दुकानों में भी असली बताकर नकली सोना बेचा रहा है और इसमें मिला हुआ है चीन का रेनियम पाउडर, इसे हॉलमार्किंग मशीन भी नहीं पकड़ पाती! ... और पढ़ें

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