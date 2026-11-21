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अभी आजम खां ने उस तरह की शोलाबयानी नहीं की है जिसके लिए वह मशहूर रहें हैं, अभी तो उन्होंने हैदराबादी बिरयानी का जिक्र कर ओवैसी पर हल्का सा निशाना साधा है। अब इसे हैदराबादी रयानी बनाम आजम के पुलाव की सियासी लड़ाई के रूप में भी देखा जा रहा है। विज्ञापन



आजम खां ने ओवैसी को लेकर जिस अंदाज में टिप्पणी की, उससे साफ है कि दोनों नेताओं के बीच राजनीतिक और व्यक्तिगत दूरी का मुद्दा जाहिर हो गया है। एक ओर आजम ने ओवैसी के लिए मौलाना शब्द के इस्तेमाल पर यहां तक कह दिया कि वो बैरिस्टर हैं, मौलाना नहीं हैं। अभी आजम खां ने उस तरह की शोलाबयानी नहीं की है जिसके लिए वह मशहूर रहें हैं, अभी तो उन्होंने हैदराबादी बिरयानी का जिक्र कर ओवैसी पर हल्का सा निशाना साधा है। अब इसे हैदराबादी रयानी बनाम आजम के पुलाव की सियासी लड़ाई के रूप में भी देखा जा रहा है।आजम खां ने ओवैसी को लेकर जिस अंदाज में टिप्पणी की, उससे साफ है कि दोनों नेताओं के बीच राजनीतिक और व्यक्तिगत दूरी का मुद्दा जाहिर हो गया है। एक ओर आजम ने ओवैसी के लिए मौलाना शब्द के इस्तेमाल पर यहां तक कह दिया कि वो बैरिस्टर हैं, मौलाना नहीं हैं।

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उत्तर प्रदेश राजनीतिक बिसात पर आजम खां की तंजभरी बयानबाजी में नए समीकरणों की आहट सुनाई देने लगी है। सांसद असदुद्दीन ओवैसी की सक्रियता के बीच सपा नेता आजम खां के जेल से बाहर आने के बाद इस बात की बहस हो रही है कि यह सपा के लिए कितना फायदेमंद होगा।