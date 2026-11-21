सोशल मीडिया दिग्गज मेटा और विपक्षी राजनीतिक दल के बीच टकराव गहरा गया है। भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय पदाधिकारियों के इंस्टाग्राम अकाउंट्स रोके जाने के विरोध में शुक्रवार को पार्टी कार्यकर्ताओं ने हैदराबाद, मुंबई और गुरुग्राम स्थित मेटा के कार्यालयों पर धावा बोल दिया। हैदराबाद के रायदुर्गम स्थित आईटी परिसर में हुए उग्र प्रदर्शन और तोड़फोड़ के बाद पुलिस ने तेलंगाना युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जक्कीदी शिव चरण रेड्डी सहित 21 कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। कंपनी द्वारा दोनों खातों को तुरंत बहाल किए जाने के बाद युवा कांग्रेस ने मेटा पर राजनीतिक पक्षपात का आरोप लगाते हुए सात दिनों का कड़ा अल्टीमेटम जारी किया है।

हैदराबाद में मेटा के परिसर में क्या हुआ?

पुलिस के अनुसार, घटना शुक्रवार दोपहर करीब तीन बजे की है। हाथों में तख्तियां लिए लगभग 25 कांग्रेस कार्यकर्ता रायदुर्गम स्थित 'स्काई व्यू' के उच्च सुरक्षा वाले एक्सेस-नियंत्रित परिसर में दाखिल हुए, जहां मेटा का कॉर्पोरेट कार्यालय स्थित है। प्रदर्शनकारियों ने परिसर के भीतर जमकर नारेबाजी की और गलियारे (कॉरिडोर) में रखे फूलों के गमले तथा अन्य सामान तोड़ दिए। इसके बाद वे वहीं धरने पर बैठ गए। सूचना मिलते ही रायदुर्गम पुलिस मौके पर पहुंची। रायदुर्गम इंस्पेक्टर टी. भूपति ने बताया कि विरोध प्रदर्शन करने पहुंचे तेलंगाना यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जक्कीदी शिव चरण रेड्डी और 20 अन्य कार्यकर्ताओं को एहतियातन हिरासत में ले लिया गया। बाद में जरूरी जमानत मुचलके पेश करने पर सभी को रिहा कर दिया गया।

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विवाद की मुख्य वजह क्या थी और खातों पर क्या हुआ घटनाक्रम?

विवाद की शुरुआत यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय स्तर के नेताओं के सोशल मीडिया अकाउंट्स रोके जाने से हुई थी।

खातों पर रोक: युवा कांग्रेस के अनुसार, 19 नवंबर को मेटा ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के इशारे पर आईवाईसी प्रभारी और अध्यक्ष के इंस्टाग्राम अकाउंट्स को अवैध रूप से रोक दिया था। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि राष्ट्रीय स्तर के नेताओं उदय भानु और मनीष शर्मा के सोशल मीडिया अकाउंट्स ब्लॉक किए गए थे।

युवा कांग्रेस के अनुसार, 19 नवंबर को मेटा ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के इशारे पर आईवाईसी प्रभारी और अध्यक्ष के इंस्टाग्राम अकाउंट्स को अवैध रूप से रोक दिया था। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि राष्ट्रीय स्तर के नेताओं उदय भानु और मनीष शर्मा के सोशल मीडिया अकाउंट्स ब्लॉक किए गए थे। विज्ञापन विज्ञापन एक साथ तीन शहरों में दस्तक: 20 नवंबर को युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने एक साथ हैदराबाद, मुंबई और गुरुग्राम स्थित मेटा के कार्यालयों में विरोध दर्ज कराया।

20 नवंबर को युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने एक साथ हैदराबाद, मुंबई और गुरुग्राम स्थित मेटा के कार्यालयों में विरोध दर्ज कराया। तत्काल बहाली: संगठन ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर दावा किया कि दफ्तरों में कार्यकर्ताओं के पहुंचने के 15 मिनट के भीतर दोनों ब्लॉक किए गए इंस्टाग्राम अकाउंट्स को मेटा द्वारा बहाल कर दिया गया।

मेटा को दिए गए सात दिन के अल्टीमेटम में क्या मांगें रखी गई हैं?

खाते बहाल होने के बाद भी युवा कांग्रेस ने सोशल मीडिया कंपनी के खिलाफ अपना रुख और कड़ा कर दिया है। संगठन ने 'एक्स' पर भाजपा का बेटा- मेटा संबोधित करते हुए कहा कि भारत एक लोकतंत्र है, किसी की निजी संपत्ति नहीं।संगठन ने मेटा से एक निष्पक्ष मंच के रूप में कार्य करने और रीढ़ मजबूत करने का आह्वान किया। युवा कांग्रेस ने मेटा को सात दिनों का अल्टीमेटम देते हुए विपक्षी आवाजों, पत्रकारों और कंटेंट क्रिएटर्स पर लगे सभी प्रतिबंधों व पोस्ट्स से पाबंदियां हटाने की मांग की है। पार्टी ने चेतावनी दी है कि यदि निर्धारित समयसीमा में उसकी मांगें पूरी नहीं की गईं, तो वह इस लड़ाई को अदालतों, सड़कों और कंपनी के दफ्तरों तक लेकर जाएगी।