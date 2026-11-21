{"_id":"6b00f58ee10d6ad42604902a","slug":"news-updates-of-21-nov-india-news-politics-crime-central-govt-news-in-hindi-hindi-news-news-updates-2026-11-21","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"न्यूज अपडेट्स: कटक की बाली यात्रा महोत्सव का उद्घाटन करेंगी राष्ट्रपति; जापान दौरे पर जाएंगे सीएम शिवकुमार","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 24 नवंबर को करेंगी कटक की बाली यात्रा महोत्सव का उद्घाटन विज्ञापन

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 24 नवंबर से ओडिशा के दो दिवसीय दौरे पर रहेंगी। इस दौरान वह कटक में आयोजित प्रसिद्ध बाली यात्रा महोत्सव का उद्घाटन करेंगी। यह उत्सव ओडिशा की प्राचीन समुद्री व्यापार परंपरा और सांस्कृतिक विरासत से जुड़ा है। राष्ट्रपति 24 नवंबर को भुवनेश्वर पहुंचेंगी और वहां से कटक जाएंगी। वह सिल्वर सिटी बोट क्लब से नाव के जरिए महानदी किनारे स्थित बाली यात्रा मैदान पहुंचेंगी। इसके बाद बैटरी चालित वाहन से उत्सव स्थल पर जाएंगी। उद्घाटन समारोह शाम को होगा। इस दौरान मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी और राज्यपाल भी शामिल हो सकते हैं। 25 नवंबर को राष्ट्रपति डॉ. एबिन चंद्र होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में राष्ट्रीय होम्योपैथिक वैज्ञानिक सम्मेलन में हिस्सा लेंगी। बाली यात्रा 24 नवंबर से 1 दिसंबर तक 60 एकड़ क्षेत्र में आयोजित होगी। सुरक्षा के मद्देनजर आयोजन स्थल के पांच किलोमीटर दायरे में ड्रोन उड़ाने पर प्रतिबंध लगाया गया है।



भारत-ईयू मुक्त व्यापार समझौते से बुल्गारिया के साथ व्यापार और तकनीकी संबंधों को मिलेगा बढ़ावा- मुर्मू

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते से बुल्गारिया के साथ व्यापार, निवेश और तकनीकी सहयोग बढ़ाने के नए अवसर खुलेंगे। राष्ट्रपति ने शुक्रवार को बुल्गारिया की विदेश मंत्री वेलिस्लावा पेट्रोवा-चामोवा से राष्ट्रपति भवन में मुलाकात के दौरान यह बात कही। दोनों देशों के बीच व्यापार, रक्षा, शिक्षा, विज्ञान एवं तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अंतरिक्ष, आवागमन और सांस्कृतिक संबंधों में सहयोग बढ़ रहा है। राष्ट्रपति ने कहा कि बुल्गारिया की विदेश मंत्री का 17 साल बाद भारत दौरा दोनों देशों की साझेदारी को नई गति देगा। उन्होंने बहुपक्षीय मंचों पर भारत को बुल्गारिया के लगातार समर्थन और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की मांग पर सहयोग की सराहना की। भारत-ईयू मुक्त व्यापार समझौते से दोनों देशों के आर्थिक और तकनीकी संबंधों को और मजबूत करने की उम्मीद जताई गई है। विज्ञापन

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 24 नवंबर से ओडिशा के दो दिवसीय दौरे पर रहेंगी। इस दौरान वह कटक में आयोजित प्रसिद्ध बाली यात्रा महोत्सव का उद्घाटन करेंगी। यह उत्सव ओडिशा की प्राचीन समुद्री व्यापार परंपरा और सांस्कृतिक विरासत से जुड़ा है। राष्ट्रपति 24 नवंबर को भुवनेश्वर पहुंचेंगी और वहां से कटक जाएंगी। वह सिल्वर सिटी बोट क्लब से नाव के जरिए महानदी किनारे स्थित बाली यात्रा मैदान पहुंचेंगी। इसके बाद बैटरी चालित वाहन से उत्सव स्थल पर जाएंगी। उद्घाटन समारोह शाम को होगा। इस दौरान मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी और राज्यपाल भी शामिल हो सकते हैं। 25 नवंबर को राष्ट्रपति डॉ. एबिन चंद्र होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में राष्ट्रीय होम्योपैथिक वैज्ञानिक सम्मेलन में हिस्सा लेंगी। बाली यात्रा 24 नवंबर से 1 दिसंबर तक 60 एकड़ क्षेत्र में आयोजित होगी। सुरक्षा के मद्देनजर आयोजन स्थल के पांच किलोमीटर दायरे में ड्रोन उड़ाने पर प्रतिबंध लगाया गया है।राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते से बुल्गारिया के साथ व्यापार, निवेश और तकनीकी सहयोग बढ़ाने के नए अवसर खुलेंगे। राष्ट्रपति ने शुक्रवार को बुल्गारिया की विदेश मंत्री वेलिस्लावा पेट्रोवा-चामोवा से राष्ट्रपति भवन में मुलाकात के दौरान यह बात कही। दोनों देशों के बीच व्यापार, रक्षा, शिक्षा, विज्ञान एवं तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अंतरिक्ष, आवागमन और सांस्कृतिक संबंधों में सहयोग बढ़ रहा है। राष्ट्रपति ने कहा कि बुल्गारिया की विदेश मंत्री का 17 साल बाद भारत दौरा दोनों देशों की साझेदारी को नई गति देगा। उन्होंने बहुपक्षीय मंचों पर भारत को बुल्गारिया के लगातार समर्थन और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की मांग पर सहयोग की सराहना की। भारत-ईयू मुक्त व्यापार समझौते से दोनों देशों के आर्थिक और तकनीकी संबंधों को और मजबूत करने की उम्मीद जताई गई है।

Trending Videos

निवेश बढ़ाने के लिए जापान दौरे पर जाएंगे कर्नाटक के सीएम

कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार 23 से 25 नवंबर तक जापान दौरे पर रहेंगे। उनके साथ राज्य सरकार के अधिकारियों और उद्योग विभाग के प्रतिनिधियों का उच्चस्तरीय दल भी जाएगा। इस दौरे का उद्देश्य जापानी कंपनियों से निवेश बढ़ाना और वहां के शहरी विकास मॉडल को समझना है। प्रतिनिधिमंडल 23 नवंबर को नागोया, 24 नवंबर को ओसाका और 25 नवंबर को टोक्यो पहुंचेगा। इस दौरान टोयोटा, पैनासोनिक, मित्सुबिशी केमिकल, ताकेडा फार्मास्यूटिकल्स और अन्य कंपनियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की जाएगी। ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रिक वाहन, दवा, रसायन और औद्योगिक क्षेत्र में निवेश की संभावनाएं तलाशी जाएंगी। जापान के शहरी नियोजन, परिवहन, कचरा प्रबंधन और वेस्ट-टू-एनर्जी मॉडल का भी अध्ययन किया जाएगा। जापानी कंपनियों को अप्रैल 2027 में बंगलूरू में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट में शामिल होने का निमंत्रण दिया जाएगा।



विज्ञापन

कर्नाटक के किसानों को एक दिसंबर तक मिलेगा 5,000 रुपये सूखा राहत का पैसा

कर्नाटक सरकार सूखे से प्रभावित पात्र किसानों को 5,000 रुपये की आर्थिक सहायता देगी। उपमुख्यमंत्री जी परमेश्वर ने शुक्रवार को बताया कि किसानों को यह राशि दो किस्तों में एक दिसंबर तक उनके बैंक खातों में भेज दी जाएगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार से सूखा राहत के लिए 22,400 करोड़ रुपये से अधिक की सहायता मांगी गई थी, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है। राज्य में करीब 57.93 लाख हेक्टेयर कृषि क्षेत्र सूखे से प्रभावित हुआ है और आर्थिक नुकसान 62,481 करोड़ रुपये से अधिक आंका गया है। सरकार ने किसानों को राहत देने के लिए अपने स्तर पर सहायता देने का फैसला किया है। अधिकारियों को पेयजल व्यवस्था दुरुस्त करने, पुराने बोरवेल साफ कराने और गर्मी के मौसम की तैयारी करने के निर्देश दिए गए हैं। पशुओं के चारे की व्यवस्था के लिए भी अतिरिक्त 33 करोड़ रुपये जारी किए जाएंगे।



विज्ञापन

मंगलुरु मेडिकल छात्रा के अपहरण पर VHP ने कर्नाटक सरकार को घेरा

विश्व हिंदू परिषद (VHP) ने कर्नाटक के मंगलुरु में मेडिकल छात्रा के कथित अपहरण को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा है। संगठन ने आरोप लगाया कि राज्य में कानून-व्यवस्था कमजोर है और कट्टरपंथी तत्वों को खुली छूट मिल रही है। छात्रा को कणाचूर मेडिकल कॉलेज के परिसर से कथित तौर पर जबरन ले जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। पुलिस ने जांच के बाद छात्रा को केरल में एक रिश्तेदार के घर से बरामद कर लिया। अधिकारियों के मुताबिक, छात्रा का बयान दर्ज किया गया है और उसने अपने परिवार के पास लौटने से इनकार किया है। पुलिस ने बताया कि वह बालिग है और उसे अपनी पसंद से रहने का अधिकार है। मेडिकल जांच के बाद उसे उसकी इच्छा के अनुसार सुरक्षित स्थान या महिला सहायता केंद्र भेजा जाएगा। मामले में भारतीय न्याय संहिता की धाराओं के तहत केस दर्ज कर जांच की जा रही है।



केरल में 'मयिलपीली यंग स्कॉलर' परीक्षा कराने की अनुमति, नतीजे जारी करने पर रोक

केरल हाईकोर्ट ने सरकारी स्कूलों में 'मयिलपीली यंग स्कॉलर' परीक्षा के जिला स्तरीय आयोजन की अनुमति दे दी है। हालांकि, कोर्ट ने आयोजकों को परीक्षा के परिणाम घोषित करने से रोक दिया है। यह फैसला राष्ट्रीय शिक्षक संघ (NTU) के महासचिव की याचिका पर सुनवाई के दौरान आया। राज्य सरकार ने पहले परीक्षा की अनुमति दी थी, लेकिन बाद में कथित दक्षिणपंथी संगठन से संबंधों को लेकर आलोचना के बाद इसे वापस ले लिया था। पूर्व मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने सरकार पर शिक्षा क्षेत्र के भगवाकरण को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। वहीं, शिक्षा मंत्री एन. शमसुद्दीन ने कहा कि कोर्ट का आदेश सरकार के लिए झटका नहीं है। अदालत ने कहा कि आयोजकों को नोटिस दिए बिना अनुमति वापस लेना उचित नहीं था। हालांकि, परीक्षा के नतीजे जारी करने और आगे राज्य स्तरीय परीक्षा कराने पर रोक रहेगी।



राष्ट्रपति भवन में शनिवार को नहीं होगी चेंज ऑफ गार्ड सेरेमनी

राष्ट्रपति भवन में शनिवार, 21 नवंबर को होने वाली चेंज ऑफ गार्ड सेरेमनी आयोजित नहीं की जाएगी। राष्ट्रपति भवन ने शुक्रवार को इसकी जानकारी दी। यह सैन्य परंपरा हर सप्ताह आयोजित की जाती है, जिसमें राष्ट्रपति के अंगरक्षक दल (प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड) की नई टुकड़ी जिम्मेदारी संभालती है। इस समारोह में सैन्य अनुशासन, परंपरा और राष्ट्रपति की सुरक्षा में तैनात जवानों की भूमिका प्रदर्शित होती है। राष्ट्रपति के अंगरक्षक दल की स्थापना वर्ष 1773 में हुई थी। यह भारतीय सेना की सबसे वरिष्ठ रेजिमेंट है और राष्ट्रपति के लिए औपचारिक व औपचारिक कर्तव्य निभाती है। राष्ट्रपति भवन की ओर से जारी बयान में कहा गया कि शनिवार को राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में होने वाला समारोह नहीं होगा। हालांकि, इसके रद्द होने के कारण के बारे में कोई विस्तृत जानकारी नहीं दी गई है।



बंगलूरू पुलिस में भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं, थानों में प्रॉपर्टी कारोबार बंद हो- शिवकुमार

कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने पुलिस अधिकारियों को भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस अपनाने और पुलिस थानों में रियल एस्टेट से जुड़ी गतिविधियां रोकने के निर्देश दिए हैं। शुक्रवार को विधान सौध में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि बंगलूरू को सुरक्षित और अपराध मुक्त बनाने के लिए पुलिस को जवाबदेही के साथ काम करना होगा। मुख्यमंत्री ने संगठित अपराध, नशे के कारोबार, साइबर अपराध, ऑनलाइन धोखाधड़ी और आर्थिक अपराधों पर सख्ती करने को कहा। उन्होंने फर्जी खबरों और नफरत फैलाने वाले भाषणों पर भी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। शिवकुमार ने रात में गश्त बढ़ाने, पुलिस थानों का नियमित निरीक्षण और तकनीक के इस्तेमाल पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि पुलिसकर्मियों के नशे के कारोबार या वसूली में शामिल पाए जाने पर सख्त कार्रवाई होगी। सरकार चाहती है कि पुलिस नागरिकों के प्रति संवेदनशील रहे और अपराधियों में कानून का डर कायम करे।



कोलकाता मेट्रो की ब्लू लाइन पर रविवार को नहीं होगा ट्रैफिक ब्लॉक, सामान्य सेवा जारी रहेगी

कोलकाता मेट्रो ने रविवार को ब्लू लाइन पर प्रस्तावित ट्रैफिक और बिजली ब्लॉक रद्द कर दिया है। मौसम की मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए यह फैसला लिया गया। पहले 22 नवंबर को सुबह छह बजे से शाम छह बजे तक शहीद खुदीराम और महानायक उत्तम कुमार स्टेशन के बीच रखरखाव कार्य के लिए ब्लॉक प्रस्तावित था। अब इसे रद्द कर दिया गया है। मेट्रो की ओर से जारी बयान के मुताबिक, रविवार को ब्लू लाइन पर शहीद खुदीराम से दक्षिणेश्वर तक सामान्य सेवाएं सुबह नौ बजे से संचालित होंगी। इस फैसले से उत्तर-दक्षिण कॉरिडोर पर यात्रा करने वाले यात्रियों को राहत मिलेगी और उन्हें मेट्रो सेवा बाधित होने की परेशानी नहीं झेलनी पड़ेगी। यात्रियों को पूरे मार्ग पर सामान्य मेट्रो कनेक्टिविटी उपलब्ध रहेगी।

सीईआरटी-इन ने साइबर हमले पर चेताया

साइबर सुरक्षा सीईआरटी(सर्ट)-इन ने साइबर हमलों को लेकर शुक्रवार को गंभीर चेतावनी जारी की। उसके अनुसार, ये हमले कारोबारी भुगतान प्रणाली और एआई-आधारित खतरनाक टूल्स के माध्यम से किए जा सकते हैं। ने आगाह किया कि हमलावर सुरक्षा जांच की व्यवस्था के बावजूद वैध बिजनेस एप्लिकेशन, वेंडर संबंधों व अप्रूवल प्रक्रियाओं का गलत इस्तेमाल कर अनधिकृत वित्तीय लेनदेन कर सकते हैं। यह चेतावनी 4 नवंबर को जारी सर्ट-इन की एडवाइजरी के बाद आई है, जिसमें क्रैफ्टी फाल्कन नामक ऐसे वित्तीय खतरे का पता चला, जो एआई की मदद लेता है। इस समूह ने वित्तीय संस्थानों पर पेंटएजीआई, कैर्न और साइबर स्ट्राइक एआई जैसे टूल्स से हमले किए थे। सर्ट-इन की हालिया एडवाइजरी में चेतावनी दी गई है कि यह खतरा केवल बैंकों और वित्तीय संस्थानों तक ही सीमित नहीं है। सरकारी भुगतान प्रक्रियाओं से जुड़े सर्विस प्रोवाइडर और पार्टनर संगठनों के लिए भुगतान संभालने वाले वेंडर तथा प्लेटफॉर्म भी जोखिम में हो सकते हैं।



अनधिकृत वित्तीय लेनदेन की रिपोर्ट मिलीं: सर्ट-इन ने बताया कि उसे वित्तीय क्षेत्र से बाहर के संगठनों से जुड़े अनधिकृत वित्तीय लेनदेन की रिपोर्ट मिली हैं। कुछ घटनाओं में ऐसे सर्विस प्रोवाइडर प्रभावित हुए हैं जो सरकारी भुगतान प्रक्रियाओं में मदद करते हैं। साथ ही, ऐसे प्लेटफॉर्म भी प्रभावित हुए हैं जो वेंडर या पार्टनर के भुगतान का काम संभालते हैं।



भारत-अमेरिका ने अंतरराष्ट्रीय ड्रग्स तस्करी गिरोह का किया पर्दाफाश

भारत और अमेरिका की संयुक्त कार्रवाई में दोनों देशों के बीच नशीली और प्रतिबंधित दवाओं की अवैध तस्करी करने वाले अंतरराष्ट्रीय गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने अमेरिकी ड्रग एनफोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन (डीईए) के साथ मिलकर चलाए गए अभियान में छह लोगों को गिरफ्तार किया है। जांच में सामने आया कि गिरोह ने जून 2022 से नवंबर 2026 के बीच करीब तीन हजार पार्सल के जरिये नशे की पांच लाख गोलियां अमेरिका भेजीं। एनसीबी के मुताबिक, गिरोह का भारतीय नेटवर्क संगठित अवैध सप्लाई चेन के रूप में काम कर रहा था। इसमें साइकोट्रोपिक पदार्थों और ओपिओइड-एनआरएक्स दवाओं की तस्करी की जा रही थी। अमेरिकी के साथ खुफिया सूचनाएं साझा करने के बाद एनसीबी ने ऑपरेशन मानसून थंडर शुरू किया। इसके तहत चार से 13 नवंबर के बीच हैदराबाद, दिल्ली, कोलकाता और लखनऊ में कई ठिकानों पर छापे मारे गए। कार्रवाई के दौरान अमेरिका भेजे जाने के लिए तैयार 1,500 से अधिक गोलियों वाले कई सक्रिय शिपमेंट की पहचान की गई। एनसीबी ने इन खेपों की जानकारी डीईए के साथ साझा की, जिसके बाद अमेरिकी ने दो खेपों को जब्त कर लिया। इस तरह दोनों देशों की एजेंसियों के बीच खुफिया सूचनाओं के आदान-प्रदान और समन्वित कार्रवाई से तस्करी के नेटवर्क पर शिकंजा कसा गया।

अमेरिकी धार्मिक स्वतंत्रता आयोग पक्षपाती- भारत

अमेरिकी अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग (यूएससीआईआरएफ) की भारत पर की गई टिप्पणियों को खारिज करते हुए विदेश मंत्रालय ने उसे पक्षपाती और राजनीतिक एजेंडे वाला संगठन बताया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने शुक्रवार को कहा कि ऐसे पूर्वाग्रह से ग्रस्त संगठन को गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। जायसवाल ने कहा कि हम इसे एक पक्षपाती संगठन मानते हैं, जिसका स्पष्ट राजनीतिक एजेंडा है, मुझे नहीं लगता कि इतने पूर्वाग्रह से ग्रस्त संगठन को गंभीरता से लेने की जरूरत है। दरअसल अमेरिकी धार्मिक स्वतंत्रता आयोग के अध्यक्ष आसिफ महमूद ने आरोप लगाया था कि भारत सरकार मुस्लिम नागरिकों को मतदाता सूची से हटाकर, उन्हें विदेशी बताकर निशाना बना रही है। बांग्लादेश में ताजा हिंसा और प्रधानमंत्री तारिक रहमान के बयान पर जायसवाल ने कहा कि भारत अपने पड़ोसी देश के साथ सकारात्मक, रचनात्मक और दूरदर्शी संबंध चाहता है। हालांकि उन्होंने बांग्लादेश के आंतरिक घटनाक्रम पर टिप्पणी करने से इनकार किया।



कर्नाटक: वीडियो वायरल के बाद छात्रा के अपहरण की एफआईआर

कर्नाटक के मंगलूरू शहर के एक निजी कॉलेज की मेडिकल छात्रा के अपहरण मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। पुलिस कमिश्नर सुधीर कुमार रेड्डी ने शुक्रवार पुलिस को एफआईआर दर्ज कर छात्रा का पता लगाने के निर्देश दिए हैं। वारदात बृहस्पतिवार शाम को पेश आई। इसका खुलासा सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो से हुआ। वीडियो में छात्रा के परिवार के कुछ लोग उसे जबरन ले जाते हुए दिखे। ऑनलाइन चल रही चर्चाओं के मुताबिक, मुस्लिम समुदाय की इस छात्रा का हिंदू समुदाय के एक युवक के साथ प्रेम संबंध था।



यौन अपराधों के शिकायतकर्ताओं का डाटाबेस बनाने की मांग खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने यौन अपराधों के मामलों में बार-बार शिकायत दर्ज कराने वाले लोगों का अलग डाटाबेस बनाने की मांग खारिज कर दी है। अदालत ने कहा कि इससे पीड़ितों की पहचान उजागर होने का खतरा है। कानून में पहले से ही पीड़ितों की पहचान और निजता की सुरक्षा के पर्याप्त प्रावधान हैं। देश के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिकाकर्ता ने प्रत्येक जिले के पुलिस मुख्यालय में ऐसे शिकायतकर्ताओं का डाटाबेस बनाने की मांग की थी।

तिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी पर एक बार दीप जलाने की अनुमति

सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के तिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी की चोटी पर 24 नवंबर को कार्तिगई दीपम का दीप जलाने की अनुमति दे दी। हालांकि, शीर्ष अदालत ने तिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी की चोटी पर पारंपरिक कार्तिगई दीपम का दीप जलाने की अनुमति देने वाले मद्रास हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी। पीठ ने कहा कि दीप प्रज्वलन के लिए केवल मंदिर प्रशासन के अधिकृत व्यक्तियों और सरकारी अधिकारियों को ही पहाड़ी पर जाने की अनुमति होगी।

