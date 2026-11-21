1 of 5 कार्तिक पूर्णिमा 2026 - फोटो : AI







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Kartik Purnima 2026 Upay: हिंदू पंचांग में पूर्णिमा तिथि का विशेष धार्मिक महत्व बताया गया है। सालभर में आने वाली 12 पूर्णिमाओं में कार्तिक पूर्णिमा को अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु चार महीने की योगनिद्रा से जागते हैं और इसके बाद कार्तिक पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है। वर्ष 2026 में कार्तिक पूर्णिमा 24 नवंबर को पड़ रही है। इस दिन स्नान, दान, दीपदान और भगवान विष्णु की पूजा के साथ चंद्र देव की आराधना का भी विशेष महत्व है।



ज्योतिषीय मान्यताओं के मुताबिक, पूर्णिमा की रात चंद्रमा को अर्घ्य देने से मानसिक शांति प्राप्त हो सकती है और कुंडली में चंद्रमा से संबंधित अशुभ प्रभावों को कम करने में मदद मिल सकती है। ऐसे में आइए जानते हैं कार्तिक पूर्णिमा पर चंद्रोदय का समय, चंद्रमा को जल अर्पित करने का शुभ मुहूर्त और इससे मिलने वाले धार्मिक व ज्योतिषीय लाभ।

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2 of 5 कार्तिक पूर्णिमा 2026: चंद्रोदय और अर्घ्य का समय - फोटो : adobe stock

कार्तिक पूर्णिमा 2026: चंद्रोदय और अर्घ्य का समय

चंद्रोदय का समय: 24 नवंबर 2026, शाम 4:56 बजे

सूर्यास्त का समय: 24 नवंबर 2026, शाम 5:24 बजे

चंद्रमा को अर्घ्य देने का समय: सूर्यास्त के बाद शाम 5:25 बजे से रात 8 बजे तक

3 of 5 चंद्रमा को अर्घ्य देने से किन दोषों के प्रभाव कम हो सकते हैं? - फोटो : अमर उजाला

चंद्रमा को अर्घ्य देने से किन दोषों के प्रभाव कम हो सकते हैं? चंद्र दोष: वैदिक ज्योतिष में चंद्रमा को मन, भावनाओं और माता का कारक माना गया है। जन्म कुंडली में चंद्रमा की कमजोर या प्रतिकूल स्थिति होने पर चंद्र दोष की स्थिति बन सकती है। इसके कारण व्यक्ति को मानसिक बेचैनी, भावनात्मक अस्थिरता और पारिवारिक जीवन में तनाव का सामना करना पड़ सकता है। मान्यता है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन श्रद्धापूर्वक चंद्र देव को अर्घ्य देने और उनकी पूजा करने से चंद्रमा के अशुभ प्रभावों को शांत करने में सहायता मिल सकती है।

धन से संबंधित परेशानियां: ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा का संबंध सुख-सुविधाओं और आर्थिक स्थिति से भी जोड़ा जाता है। कुंडली में चंद्रमा की प्रतिकूल स्थिति या अशुभ ग्रहों के प्रभाव के कारण धन संचय और आर्थिक स्थिरता से जुड़ी चुनौतियां आ सकती हैं। ऐसी मान्यता है कि कार्तिक पूर्णिमा पर चंद्रमा की उपासना और उन्हें अर्घ्य देने से आर्थिक जीवन में सकारात्मकता आती है।

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4 of 5 चंद्रमा को अर्घ्य देने से किन दोषों के प्रभाव कम हो सकते हैं? - फोटो : adobe stock

चंद्र ग्रहण दोष: जब जन्म कुंडली में चंद्रमा के साथ राहु या केतु की युति होती है, तो ज्योतिष में इसे ग्रहण योग कहा जाता है। इसके अशुभ प्रभावों के कारण व्यक्ति को मानसिक तनाव और जीवन में विभिन्न प्रकार की बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। मान्यता के अनुसार, कार्तिक पूर्णिमा पर चंद्र देव की पूजा और जल अर्पित करने से इस योग के नकारात्मक प्रभावों को कम करने में मदद मिल सकती है।

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5 of 5 कार्तिक पूर्णिमा पर चंद्र देव को अर्घ्य कैसे दें? - फोटो : Adobe Stock