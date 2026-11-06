नेकां में अंतर्कलह: संकट, शर्त या सुलह...आज होगा फैसला, वार्ता से पहले श्रीनगर में मांगों का सख्त खाका तैयार

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आलाकमान को सौंपे जाने वाले ज्ञापन और शुक्रवार की बैठक के लिए असंतुष्ट धड़े ने अपनी शर्तों और मांगों का सख्त खाका तैयार किया गया है। प्रमुख मांग है कि पूरी कैबिनेट का पुनर्गठन किया जाए। दो साल का कार्यकाल पूरा कर चुके मंत्रियों के कामकाज का मूल्यांकन हो। खराब प्रदर्शन करने वालों को कैबिनेट से बाहर किया जाए।

तीन जून की दाछिगाम बैठक का हवाला देते हुए सुरिंदर चौधरी से लोक निर्माण विभाग का प्रभार वापस लेने और मुख्यमंत्री के सलाहकार नासिर असलम वानी को उनके पद से हटाने की मांग भी शामिल है। दाछिगाम में 20 से अधिक विधायकों ने चौधरी की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए थे।

असंतुष्ट गुट की वीरवार की गुप्त बैठक श्रीनगर के सनतनगर में पांपोर से विधायक जस्टिस (सेवानिवृत्त) हसनैन मसूदी के आवास पर हुई। सूत्रों के अनुसार बैठक में नेकां के 15 से 16 प्रमुख विधायक और एक निर्दलीय शामिल हुए। बैठक करीब पांच घंटे चली। इसमें शुक्रवार की वार्ता के लिए साझा मत और मांगों के मसौदे को अंतिम रूप दिया गया।सूत्रों ने बताया कि बैठक में मसूदी के अलावा मुबारक गुल, नजीर अहमद खान गुरेजी, एजाज जान, फारूक अहमद शाह, कैसर जमशीद लोन, अब्दुल मजीद लारमी, बशीर अहमद वीरी, खुर्शीद अहमद, अर्जुन सिंह राजू, जावेद अहमद मिर्चल, निर्दलीय विधायक मुजफ्फर इकबाल खान, सैफुद्दीन भट, चौधरी मोहम्मद अकरम और जावेद चौधरी सहित कई प्रमुख चेहरे मौजूद रहे। विधायकों का आरोप है कि सलाहकार की कार्यप्रणाली से संगठन और विधायकों के बीच दूरी बढ़ रही हैं।बता दें कि असंतोष का पहला खुला प्रदर्शन 30 अक्तूबर को देखने को मिला था, जब वरिष्ठता और क्षेत्रीय संतुलन की अनदेखी का आरोप लगाते हुए विधायकों ने अचानक गुप्त बैठक कर सीधे बगावती तेवर दिखा दिए थे।नेकां प्रमुख फारूक अब्दुल्ला और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला श्रीनगर पहुंच गए हैं। बैठक में उन सभी विधायकों को आने का भी न्योता दिया गया है जिन्होंने मंत्रिमंडल पुनर्गठन के बाद नाराजगी जताई थी और लोकभवन से आंसू बहाते हुए बाहर निकले थे। नाराज विधायकों की संख्या 25 से अधिक बताई जाती है। असंतुष्ट विधायक सभी मंत्रियों को बदलने समेत 10 सूत्री मांगों पर लामबंद हैं। बैठक के दौरान नाराज विधायक अपनी बात रखेंगे। इसका जवाब फारूक अब्दुल्ला और मुख्यमंत्री उमर दोनों देंगे।नेशनल कॉन्फ्रेंस की शुक्रवार को होने वाली बैठक सफल साबित होगी। विधायकों की नाराजगी को दूर करने के प्रयास किए जा रहे हैं। पार्टी से विधायक नाराज हैं, लेकिन नेकां में विद्रोह नहीं हुआ है। उम्मीद है सभी विधायकों को मना लिया जाएगा।फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला से शुक्रवार को बैठक होगी। इस बैठक को लेकर वीरवार को रणनीति बनाई गई है। पार्टी में भ्रष्टाचारी लोगों को बाहर करना होगा। सभी विधायक एक एजेंडे के तौर पर अपनी बात बैठक में रखेंगे। उम्मीद है बैठक में सब पॉजीटिव होगा।