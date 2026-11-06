Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Jammu and Kashmir ›   Srinagar News ›   Srinagar, Drug Smuggling, Three Accused Arrested

Srinagar News: कुलगाम में महिला समेत तीन आरोपी नशा तस्कर गिरफ्तार

Fri, 06 Nov 2026 01:50 AM IST
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
Jammu and Kashmir Bureau जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
Updated Fri, 06 Nov 2026 01:50 AM IST
विज्ञापन
Srinagar, Drug Smuggling, Three Accused Arrested
- नवयुग टनल के नॉर्थ पोर्टल के पास एनएच-44 पर पुलिस की कार्रवाई, गिरफ्तार आरोपियों में पति-पत्नी भी शामिल
विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसी
कुलगाम। जम्मू-कश्मीर में नशा तस्करी के खिलाफ अभियान जारी रखते हुए कुलगाम पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक महिला समेत तीन आरोपी नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से करीब 7 ग्राम हेरोइन जैसा नशीला पदार्थ बरामद किया है।
अधिकारियों के अनुसार, कुलगाम पुलिस राष्ट्रीय राजमार्ग-44 पर नवयुग टनल के नॉर्थ पोर्टल के पास नाका चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान जम्मू से श्रीनगर की ओर जा रहे एक वाहन को जांच के लिए रोका गया।
विज्ञापन

पुलिस ने जब वाहन और उसमें सवार लोगों की तलाशी ली तो करीब सात ग्राम हेरोइन जैसा नशीला पदार्थ बरामद हुआ। इसके बाद वाहन में सवार तीन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार आरोपियों में पति-पत्नी और वाहन चालक शामिल हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

पुलिस के अनुसार, आरोपियों की पहचान मेहरीन उर्फ अन्ना आकिब गनई, निवासी पंथाचौक श्रीनगर, आकिब शफी गनई निवासी पंथाचौक श्रीनगर और जुबैर अहमद सोफी निवासी बुचपोरा श्रीनगर के रूप में हुई है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी आकिब शफी गनई पहले भी एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज दो एफआईआर में शामिल रहा है। इस संबंध में पुलिस स्टेशन में प्राथमिकी दर्ज है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed