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Srinagar News: शुंगलीपोरा खाग के वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट में मिला मृत कुत्ता

Fri, 06 Nov 2026 01:45 AM IST
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
Jammu and Kashmir Bureau जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
Updated Fri, 06 Nov 2026 01:45 AM IST
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Dead Dog Found water Treatment Plant
बडगाम के फिल्टरेशन प्लांट में मिला कुत्ता। स्रोत स्वयं
पेयजल की सुरक्षा और स्वच्छता पर उठे गंभीर सवाल
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संवाद न्यूज एजेंसी
श्रीनगर। बडगाम जिले के खाग क्षेत्र स्थित शुंगलीपोरा वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट के भीतर एक मृत कुत्ता पाए जाने के बाद पेयजल की गुणवत्ता, स्वच्छता और सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंताएं उत्पन्न हो गई हैं। इस अप्रत्याशित घटना के सामने आते ही आसपास के कई गांवों के निवासियों में भारी रोष और भय का माहौल बन गया है।
स्थानीय लोगों ने सुरक्षा व्यवस्था पर कड़े सवाल उठाते हुए पूछा है कि इतनी अहम और संवेदनशील पेयजल इकाई के अंदर कोई जानवर कैसे घुस गया और क्या सार्वजनिक पेयजल आपूर्ति को संभावित प्रदूषण से बचाने के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। ग्रामीणों ने जल शक्ति विभाग से इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप करने की मांग की है।
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उन्होंने संयंत्र के संपूर्ण निरीक्षण, पानी के नमूनों की तुरंत प्रयोगशाला जांच और पूरे संयंत्र की व्यापक स्तर पर सफाई व विसंक्रमण कराने पर जोर दिया है। इसके साथ ही निवासियों ने संयंत्र के रखरखाव में बरती गई कथित लापरवाही की निष्पक्ष जांच कराने और सुरक्षा में चूक के जिम्मेदार अधिकारियों व कर्मचारियों की जवाबदेही तय करने की अपील की है। स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन और संबंधित विभाग से फौरी कदम उठाने का आग्रह किया है ताकि यह स्पष्ट हो सके कि पेयजल आपूर्ति दूषित हुई है या नहीं और क्षेत्रवासियों को स्वच्छ एवं सुरक्षित पेयजल की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके।
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