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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Shimla News ›   Himachal Weather: Monsoon weakens in the state; rainfall 11 percent below normal; check the forecast up to Sep

हिमाचल माैसम: प्रदेश में कमजोर पड़ा मानसून, सामान्य से 11 फीसदी कम बारिश, जानें 22 सितंबर तक का पूर्वानुमान

Wed, 16 Sep 2026 08:12 PM IST
Krishan Singh अमर उजाला ब्यूरो, शिमला।
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला। Published by: Krishan Singh Updated Wed, 16 Sep 2026 08:12 PM IST
सार

मानसून सीजन के अंतिम दौर में पहुंचते-पहुंचते प्रदेश में सामान्य से 11 फीसदी कम बारिश दर्ज की गई है। 20 जून से 16 सितंबर तक राज्य में 615 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है। 

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Himachal Weather: Monsoon weakens in the state; rainfall 11 percent below normal; check the forecast up to Sep
शिमला के रिज पर सुहावने माैसम के बीच सैलानी-स्थानीय लोग। - फोटो : संवाद

विस्तार
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हिमाचल प्रदेश में इस बार मानसून का मिजाज पिछले वर्ष के मुकाबले काफी नरम रहा है। मानसून सीजन के अंतिम दौर में पहुंचते-पहुंचते प्रदेश में सामान्य से 11 फीसदी कम बारिश दर्ज की गई है। 20 जून से 16 सितंबर तक राज्य में 615 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है। कम बारिश के चलते जहां भूस्खलन, बादल फटने और बाढ़ जैसी घटनाओं में कमी आई है, वहीं कृषि और जल स्रोतों पर इसके असर को लेकर भी अब चिंता बढ़ने लगी है। मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में इस अवधि के दौरान सामान्य वर्षा की तुलना में 11 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है।

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वर्ष 2024 में मानसून सामान्य से 18 फीसदी कमजोर रहा
पिछले साल 2025 में स्थिति इसके बिल्कुल उलट थी। तब सामान्य से 42 फीसदी अधिक बारिश हुई थी, इससे कई जिलों में भारी तबाही देखने को मिली थी। वहीं वर्ष 2024 में मानसून सामान्य से 18 फीसदी कमजोर रहा। इस बार मानसून के दौरान कुछ क्षेत्रों में भारी बारिश के दौर जरूर आए, लेकिन कुल मिलाकर बारिश का वितरण अपेक्षाकृत संतुलित रहा। इसी कारण पिछले वर्षों की तुलना में सड़कों, पुलों, बिजली और पेयजल योजनाओं को कम नुकसान हुआ। आपदा संबंधी घटनाओं की संख्या भी सीमित रही।

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22 सितंबर तक मौसम खराब
बुधवार को राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मौसम साफ रहा। दिनभर धूप खिलने से तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई और लोगों को लगातार बारिश से राहत मिली। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सुबह-शाम हल्की ठंडक का अहसास जरूर बना रहा, लेकिन मैदानी और मध्य पर्वतीय इलाकों में दिन के समय गर्मी बढ़ी । प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में गुरुवार को भी बारिश के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार 22 सितंबर तक प्रदेश में कहीं-कहीं हल्की बारिश की संभावना है, लेकिन व्यापक और भारी वर्षा के आसार फिलहाल नहीं हैं।

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चंबा और ऊना में छूटे पसीने, धर्मशाला में बरसे मेघ
 जिला कांगड़ा के मैदानी इलाकों में दिनभर धूप खिली रही। धर्मशाला में दोपहर बाद मौसम खराब रहा और कुछ समय के लिए तेज बारिश हुई और उसके बाद फिर धूप खिली रही। चंबा में तेज धूप ने लोगों के पसीने निकाल दिए। कुल्लू में मौसम अनुकूल रहने से लोगों को राहत मिली है। सेब के साथ अनार और जापानी फल बड़ी मात्रा में मंडी में पहुंच रहा है। हमीरपुर में मौसम सामान्य बना रहा। ऊना और मंडी में भी मौसम साफ रहा।

अधिकतम तापमान
ऊना 33.2
मंडी 32.6
बिलासपुर 32.0
कांगड़ा 30.9
चंबा 29.0
नाहन 28.9
धर्मशाला 28.0
सोलन 28.0
मनाली 24.5
शिमला 24.0

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