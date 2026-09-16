हिमाचल माैसम: प्रदेश में कमजोर पड़ा मानसून, सामान्य से 11 फीसदी कम बारिश, जानें 22 सितंबर तक का पूर्वानुमान

हिमाचल प्रदेश में इस बार मानसून का मिजाज पिछले वर्ष के मुकाबले काफी नरम रहा है। मानसून सीजन के अंतिम दौर में पहुंचते-पहुंचते प्रदेश में सामान्य से 11 फीसदी कम बारिश दर्ज की गई है। 20 जून से 16 सितंबर तक राज्य में 615 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है। कम बारिश के चलते जहां भूस्खलन, बादल फटने और बाढ़ जैसी घटनाओं में कमी आई है, वहीं कृषि और जल स्रोतों पर इसके असर को लेकर भी अब चिंता बढ़ने लगी है। मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में इस अवधि के दौरान सामान्य वर्षा की तुलना में 11 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है।

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