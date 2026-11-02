फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Mandi News ›   Parav Kumar wins gold in Kurash; selected for national competition

Mandi News: कुराश में परव कुमार ने जीता स्वर्ण, राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए चयन

Tue, 03 Nov 2026 10:34 AM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Tue, 03 Nov 2026 10:34 AM IST
विज्ञापन
Parav Kumar wins gold in Kurash; selected for national competition
बग्गी (मंडी)। राजकीय माध्यमिक पाठशाला अनूपाली के विद्यार्थी परव कुमार ने राज्य स्तरीय कुराश प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतकर विद्यालय और क्षेत्र का नाम रोशन किया है। चौपाल में आयोजित प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन के दम पर उनका चयन राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता के लिए हुआ है। परव ने कोच सुमित राणा के मार्गदर्शन में यह उपलब्धि हासिल की। इस उपलब्धि पर सोमवार को विद्यालय परिसर में सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इसमें एसएमसी अध्यक्ष चेतना देवी और पंचायत सदस्य पूजा देवी ने परव कुमार को सम्मानित कर बधाई दी। विद्यालय प्रबंधन ने कोच सुमित राणा के प्रयासों की भी सराहना की। विद्यालय परिवार ने उम्मीद जताई कि परव राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भी बेहतर प्रदर्शन कर प्रदेश का नाम रोशन करेंगे। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed