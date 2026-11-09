Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Mandi News ›   Health of three accused from Punjab deteriorated repeatedly during remand

Mandi News: रिमांड के दौरान बार-बार बिगड़ी पंजाब के तीन आरोपियों की तबीयत

Tue, 10 Nov 2026 10:42 AM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Tue, 10 Nov 2026 10:42 AM IST
विज्ञापन
Health of three accused from Punjab deteriorated repeatedly during remand
मंडी। पुरानी मंडी में 13 ग्राम चिट्टे के साथ गिरफ्तार पंजाब के तीन आरोपियों की पुलिस रिमांड के दौरान बार-बार तबीयत बिगड़ती रही। पुलिस के अनुसार नशे की गंभीर लत और तलब के चलते उन्हें बेचैनी और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ा। हालत बिगड़ने पर पुलिस को उन्हें उपचार के लिए अस्पताल ले जाना पड़ा।
विज्ञापन

दो दिन का पुलिस रिमांड पूरा होने के बाद सोमवार को तीनों को अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
पुलिस ने 6 नवंबर को हिमाचल नंबर की गाड़ी से होशियारपुर निवासी श्याम सुंदर और सुरेंद्र सिंह तथा नवांशहर निवासी हरदीप सिंह को गिरफ्तार किया था। इनके कब्जे से 13 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ था।
विज्ञापन

एसपी मंडी विनोद कुमार ने बताया कि पुलिस आरोपियों से पूछताछ के आधार पर नशे की खेप के स्रोत का पता लगाने में जुटी है। जांच की जा रही है कि आरोपी चिट्टा कहां से लाए थे और मंडी में किसे इसकी सप्लाई की जानी थी। इसके अलावा हिमाचल नंबर की गाड़ी के इस्तेमाल और आरोपियों के स्थानीय संपर्कों की भी पड़ताल की जा रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed